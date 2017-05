La 2e plus grande commune du Valais s'esquisse dans le Chablais

Elle deviendrait la 30e commune la plus peuplée de Suisse, juste derrière Montreux et Dietikon. Elle talonnerait le chef-lieu valaisan et ses 33 000 habitants. Dans le Chablais, l’éventuelle 2e plus grande commune du canton esquisse ses contours: les Municipalité de Monthey (17 500 habitants) et Collombey-Muraz (8900 habitants) s’interrogent sur l’opportunité d’un rapprochement plus étroit.

«Que ce soit dans les domaines de l’urbanisme, de la police, de la mobilité, des affaires sociales, nos communes travaillent ensembles, relève Stéphane Coppey, président (syndic) de Monthey. Il est important de nous mettre sur la table la question d’une fusion.» Son homologue collombeyroud, Yannick Buttet, précise: «Nous ne lançons pas un processus de fusion, mais bien une réflexion autour des avantages et des inconvénients qui pourraient en découler. L’idée étant d’amener des éléments objectifs pour en débattre avec nos concitoyens.»

Evolution des mentalités

Historiquement, les deux communes n’étaient guère connues pour leur capacité à accorder leurs violons. En atteste l’accès pénible à la zone commerciale à cheval sur les deux localités. «Il s’agit d’une autre époque, rétorque Eric Borgeaud, vice-président de Monthey. Les élus ont changé, les mentalités au sein de la population également; le mot «fusion» n’est plus tabou. Nos communes sont imbriquées. Une décision de l’une a nécessairement un impact pour l’autre. Raison pour laquelle le dialogue est essentiel entre nos autorités.»

«Il ne s’agit pas d’une réflexion en vue de l’absorption de Collombey-Muraz. Nous allons discuter d’égal à égal avec Monthey.»

Yannick Buttet, président de Collombey-Muraz.

Le nom de l’éventuelle commune qui naîtra de cette fusion n’a pas été discuté. «Monthey» ne serait-il pas le plus évident? «Il ne s’agit pas d’une réflexion en vue de l’absorption de Collombey-Muraz par Monthey, sourit Yannick Buttet. Là encore, les mentalités ont évolué: le complexe d’infériorité s’est estompé. Nos communes sont complémentaires et nous allons discuter d’égal à égal avec notre voisine.»

«Notre rapprochement a ceci de particulier qu’il ne se fait pas entre des petits villages contraints de se regrouper ou entre un grand centre et de petits satellites, comme dans le cas de la fusion entre Sion et Les Agettes. Ici, il s’agit d’un centre urbain (Monthey) et périurbain (Collombey) entouré de quatre villages qui rencontrent des problématiques communes», ajoute Olivier Turin, vice-président de Collombey-Muraz.

La démarche se déroulera en deux phases. «Nous allons mettre sur pied quatre groupes de travail composés de professionnels de chaque domaine: finances, services à la population (sport, culture, etc), infrastructures (urbanisme, mobilité) et institutions, décrit Yannick Buttet. Ils livreront leur rapport vraisemblablement à l’automne 2018.» Cette première consultation débouchera dans la foulée sur des ateliers participatifs. (24 heures)