La Cité du Genévrier s’active pour son jubilé

En 2019, la Cité du Genévrier à Saint-Légier fêtera son demi-siècle d’existence. Et ses résidents entendent bien marquer ce cap important de l’institution. Ils sont déjà à l’œuvre dans le cadre de l’action Sapin du cœur au Centre commercial Manor de Vevey. Ils y récoltent jusqu’au 24 décembre des fonds pour financer la création d’une comédie musicale qu’ils présenteront dans trois ans. «Cette production laissera à chaque résident le loisir de choisir le rôle qui lui convient, adapté au mieux à ses envies et à ses possibilités, commente Anne Briguet, porte-parole. Ce sera un spectacle d’adultes pour adultes, pas infantilisant. Il sera créé en fonction des personnes qui y prendront part.»

Compétences

Le metteur en scène a déjà été nommé. Il s’agit de René-Claude Emery, qui a déjà rencontré ses futurs comédiens potentiels. «Nous irons chercher toutes les compétences à l’interne au sein de nos résidents et de nos collaborateurs», poursuit Anne Briguet. Les décors seront ainsi principalement créés par les ateliers et les services techniques de la Cité du Genévrier et les costumes par ses couturières. «L’idée est de jouer à l’extérieur, ajoute Anne Briguet. Notre rêve est de louer un chapiteau pour présenter notre spectacle en différents endroits. Cela dans un but d’inclusion de nos résidents au sein de la société. En somme, nous souhaitons que l’ordinaire puisse, le temps d’un spectacle, devenir extraordinaire.» (24 heures)