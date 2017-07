La Commune de Rougemont décolle pour l’aérodrome de Saanen

Fin juin à la quasi-unanimité, le Conseil communal de Rougemont a débloqué sur demande de sa Municipalité une somme de 100 000 francs. Ce pécule sera attribué aux très importants travaux d’assainissement et de modernisation de l’aérodrome de Saanen (BE), distant d’un petit kilomètre.

Les autorités rodzemounaises ont répondu favorablement à une demande de la société coopérative aérodrome Gstaad-Saanenland qui gère cet aérodrome, le seul des Alpes vaudoises. L’exploitation lui en a été confiée en 2011 par la Confédération qui le gérait comme base militaire depuis sa construction en 1943. Aujourd’hui, la piste accueille principalement des avions privés qui convoient touristes et résidents secondaires.

«Il nous a semblé important que Rougemont joue le jeu en participant financièrement, d’autant plus que la somme n’est pas astronomique», déclare le syndic André Reichenbach. Une goutte de kérosène en effet, en regard de l’investissement global engagé par la société coopérative: 30,6 millions de francs. «Mais c’est un geste significatif et un signal fort alors que Rougemont subit tout de même des nuisances sonores», note Andrea Scherz, vice-président de l’aérodrome et directeur du Gstaad Palace. La coopérative assume deux tiers de l’investissement via des fonds privés. Le reste est pourvu par la Confédération, les cantons et les communes. Sollicitées financièrement, Château-d’Œx et Rossinière, les deux autres communes du Pays-d’Enhaut, ne sont pas entrées en matière.

Quels sont les avantages pour les Rodzemounais d’avoir à proximité un aérodrome plus moderne et performant? Outre l’aspect touristique, le rythme des atterrissages et des décollages sera réduit à l’issue des travaux. «En effet, des hangars vont être construits pour permettre aux avions de stationner. Ce n’est actuellement pas le cas. Après avoir débarqué les passagers, ils sont obligés de redécoller pour se garer à Sion ou Genève; notamment le week-end», poursuit le syndic. Par ailleurs, une grande base avec tous les services nécessaires sera construite pour Air-Glaciers, présente sur le tarmac de l’Oberland bernois depuis 1989. «Une compagnie dont nous utilisons régulièrement les services, notamment les hélicoptères», remarque André Reichenbach.

C’est une refonte complète des infrastructures qui est menée car elles ne répondent plus aux normes, certaines sont obsolètes. Les vieux hangars sont de surcroît beaucoup trop disséminés sur le site. «Les travaux ont débuté en avril. Ils seront achevés au printemps prochain», assure Andrea Scherz. (24 heures)