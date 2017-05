La Fugue Chablaisienne a des airs de marathon joyeux

Manifestation annuelle majeure qui unit les deux Chablais autour de la mobilité douce, de la rencontre et du partage, la Fugue Chablaisienne, 7e du nom, se tiendra le 18 juin prochain, de 10 h à 17 h. L’an passé, 6000 fugueurs, essentiellement des adeptes du vélo, du roller et de la trottinette, avaient arpenté la plaine du Rhône sous un ciel très défavorable. L’organisateur, Chablais Région, attend, si les conditions météo le permettent, une meilleure cuvée pour cette édition. Le programme 2017 a été présenté mardi à Soluna, maison du Service jeunesse de la Ville de Monthey.

Le parcours, de 38 km l’an passé, a été porté à 42 km balisés pour cette future édition. Il serpente à travers les communes vaudoises de Bex, d’Ollon et d’Aigle, et celles, valaisannes, de Vouvry, Vionnaz, Massongex, Collombey-Muraz et Monthey. Deux boucles sont proposées aux participants: une dite «champêtre» de 14 km, et celle de l’agglomération, longue de 28 km.

Le nombre d’aires d’animation a été augmenté de 10 à 15. Parmi les nouvelles, celles du Domaine du Rhône et du Manège de Monthey proposent des activités équestres. On compte aussi celles ouvertes dans l’atelier du sculpteur André Raboud et chez Bühler Electricité, avec des activités sur les énergies solaires. Enfin, dans celle du pont du Rhône, les Ambulances Clerc, le secours régional du Chablais et Air-Glaciers proposeront informations et animations autour du sauvetage.

Pour le reste, on pourra se reposer, se sustenter, se divertir, apprendre, ou tout simplement flâner, sur des aires dont certaines sont présentes depuis le lancement de la Fugue Chablaisienne. On pourra par exemple ramer avec les Pontonniers, pédaler au CMC, se muer en chevalier, tirer à l’arc, jouer au unihockey, pêcher à la mouche, etc. Le programme exhaustif se trouve sur le site officiel www.la-fugue.ch.

Le balisage du parcours et des aires a été confié par Chablais Région à la Fondation pour le développement durable des régions de montagne, basée à Sion. La part du budget dévolue à Chablais Région est de l’ordre de 130 000 francs. (24 heures)