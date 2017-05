La Tour-de-Peilz économise sur l’accueil de jour

La joie aura été de courte durée pour certains parents de La Tour-de-Peilz. Fin août, ceux-ci se voyaient signifier qu’un «piquet» de trois semaines en juillet leur permettrait de placer leurs enfants«» dans l’une des quatre UAPE locales en plus des semaines habituelles d’été, de Pâques et de Noël. Or, dans un courrier de février, la Fondation des structures d’accueil de l’enfance annonçait renoncer à cette prestation supplémentaire, ainsi qu’à la semaine de février instaurée il y a deux ans.

Raison invoquée: la réduction de 660'000 francs (sur 3,9 millions) décidée en décembre par le Conseil communal dans la participation au réseau intercommunal REVE, qui gère les structures d’accueil de Chardonne, Corseaux, Corsier, Jongny, La Tour-de-Peilz, Vevey. Problème, cette coupe budgétaire a entre temps été annulée: par voie de convention, La Tour-de-Peilz est en effet tenue de s’acquitter de sa part du financement au réseau.

Chauds débats au Conseil communal

Sur le fond, la socialiste Sandra Glardon a vu rouge au dernier Conseil communal du 3 mai: «Je suis une mère fâchée, lance-t-elle, même si je ne suis pas directement concernée pour mes enfants. Tous les parents n’ont pas dix semaines de vacances par an. Ce sont des économies très mal placées, qui plus est sans proposer des solutions de substitution!»

Son camarade de parti Jean-Yves Schmidhauser a quant à lui tiqué sur une tournure tirée du courrier de la Fondation: «Pour des mesures d’économies souhaitées par le Conseil communal». «Non seulement la réduction de la participation communale a été annulée, mais l’intention votée dans un premier temps était de maintenir les prestations existantes sans en ajouter de nouvelles, et certainement pas d’en supprimer!» L’intervention de l’élu en plénum a été applaudie par une grande majorité de la salle, tous partis confondus.

Le Municipal Olivier Wälchli, en charge de l’accueil familial de jour, réfute cette interprétation: «On ne peut pas parler de baisse des prestations, mais plutôt de l’annulation d’une offre qui n’était pas encore entrée en vigueur. Par ailleurs, la décision de supprimer la semaine de février est motivée par des raisons d’effectifs: il n’y avait pas assez d’enfants inscrits». Une analyse partagée par Nicole Rimella, présidente de la Fondation des structures d’accueil de l’enfance.

Séraphin Reuse, directeur général de la même fondation, admet toutefois que le courrier de février est parti dans le contexte de la première décision: «Le mandat premier était d’économiser 660'000 francs et il fallait bien couper quelque part, nous avons commencé là où cela fait le moins mal. Nous avions alors décidé d’un train de mesures d’économies pour environ 100'000 francs, mais compte tenu du retour en arrière, il a été abandonné.»

La seule partie conservée, soit l’annulation des semaines de juillet, équivaut à une modeste économie de 10'000 francs. Concrètement, aucun parent n’avait demandé à profiter de l’offre: «Nous ne savons pas, nous n’en sommes pas arrivés à l’étape de l’inscription, selon Olivier Wälchli. Mais si l’un ou l’autre contacte la commune, nous l’aiguillerons vers des solutions annexes.»

Mais pourquoi avoir persisté à annuler ces semaines si la baisse de budget n’a pas été validée? «Le message du Conseil communal reste clair, selon Séraphin Reuse: il a considéré que le réseau coûtait trop cher, même si, je tiens à le préciser, la hausse régulière des factures est liée à l’agrandissement du réseau. La consigne reste donc de comprimer les coûts et s’éviter un coup de fouet plus fort encore l’an prochain. Voire pire: que La Tour-de-Peilz demande à quitter le réseau.» Une perspective que Nicole Rimella qualifie «d’extrêmement dommageable» si elle se devait se réaliser. (24 heures)