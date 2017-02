La Tour-de-Peilz emboîte le pas à Vevey pour un vote sur la fusion

«Un vote à Vevey n’aurait qu’une valeur relative, cette démarche aurait davantage de sens avec des comités d’initiative dans plusieurs communes.» La réflexion du syndic Laurent Wehrli a, semble-t-il, été entendue. A La Tour-de-Peilz du moins. Alors que le Conseil communal de Vevey a demandé à sa Municipalité de plancher sur la pertinence d’une votation populaire sur une éventuelle fusion sur la Riviera, le syndic de Montreux pointait le fait que cette initiative devrait être appuyée par d’autres.

La Tour-de-Peilz en a pris la voie: le Conseil communal a décidé mercredi dernier qu’il se pencherait sur l’idée d’un vote consultatif simultané avec Vevey, et éventuellement d’autres communes. Cette démarche a été proposée par Jacques Vallotton, fervent défenseur d’une fusion, et appuyée par six autres conseillers communaux (trois socialistes, deux Verts et un PLR). Ce qui lui a fait dire: «Par rapport au postulat veveysan (ndlr: six des sept partis ont signé, sauf l’UDC), on constate qu’une certaine prudence est de mise dans plusieurs partis de ce Conseil. Mais il est vrai aussi que je me suis contenté de contacter quelques conseillères et conseillers avant la séance de ce soir.»

Le constat est le même qu’à Vevey: une déception face à l’étude commandée par la Conférence des syndics, qui orienterait vers une gouvernance régionale. Pas assez concret ni assez ambitieux aux yeux de nombreux élus. Et pas assez proche des citoyens, comme le souligne Jacques Vallotton: «Le but de cette démarche est d’empêcher que ce dossier moisisse au fond d’un tiroir et qu’il descende du niveau de l’Olympe des syndics à celui des principaux concernés, soit les citoyennes et citoyens.» Le conseiller rappelle aussi que c’est à La Tour-de-Peilz que l’idée d’une fusion sur la Riviera a pris forme, en 2003.

Alors que Blonay et Saint-Légier font cavaliers seuls, reste à savoir quelles communes emboîteront le pas. Outre La Tour-de-Peilz, le socialiste veveysan Vincent Matthys avait parlé de contacts avec Montreux. A suivre. (24 heures)