La faillite de Meilibex met 50 employés au chômage

La fin d’une belle histoire industrielle. Meilibex SA a été mise en faillite le 11 juillet dernier. Résultat: plus de 50 employés qualifiés sont sur la paille. «Et non payés depuis mai», affirme un ancien collaborateur sous le couvert de l’anonymat. Comment cette entreprise bellerine, active depuis plus de 60 ans et qui travaille avec plusieurs multinationales, a-t-elle pu se retrouver en liquidation (comme l’a révélé Radio Chablais)? «La conjoncture économique, le manque d’investissement industriel en Europe ces dernières années, la concurrence étrangère, une forte pression sur les prix et le départ de gros clients dont des multinationales ont précipité la faillite», précise Hans Van Swaay, administrateur de Meilibex SA. L’entrepreneur s’est porté acquéreur de la société en 2011, alors qu’elle était gérée par la famille qui l’a fondée. «Elle était dans une situation plus grave que ce à quoi nous nous attendions. Nous n’avons pas pu combler des retards dans l’investissement. Nous avons trouvé d’autres clients et tenté de diversifier les activités, mais il était trop tard», note Hans Van Swaay.

Notre source estime de son côté que «des erreurs stratégiques ont été commises». Hans Van Swaay précise: «Peut-être avons-nous commis des erreurs. Après coup, on se dit qu’on aurait peut-être pu, dû, faire différemment. Mais nous avons tout tenté dans des conditions difficiles.»

En décembre, l’administration avait négocié avec ses fournisseurs et créanciers pour différer des factures. Lors des périodes creuses, du chômage technique avait été mis en place. Le Canton avait apporté son soutien. Tout cela n’a pas empêché l’administrateur de finalement devoir se résoudre à placer sa société en faillite. (24 heures)