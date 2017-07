La flèche du temple retrouve son coq et sa croix

Emblème du Christ Rédempteur, il annonce l’arrivée du jour après la nuit. Soit, symboliquement, celle du bien après le mal. A La Tour-de-Peilz, le coq a retrouvé vendredi sa place sur la flèche du temple Saint-Théodule, où la croix est aussi de retour. Une petite cérémonie a marqué la fin de l’intervention sur le clocher. «C’est un cap important à nos yeux», précise Alain Grangier, syndic.

Le chantier devrait se terminer dans sa totalité en octobre, peu avant le 500e anniversaire de la Réforme. «C’est l’état du toit, et plus globalement le vieillissement général de l’édifice, dont la dernière rénovation datait de 1961, qui nous a incités à faire ces travaux», rappelle Yves Roulet, chef du Service des domaines et bâtiments.

Entamé en mars dernier, le chantier, mené par des entreprises régionales, comprend la réfection de l’enveloppe du bâtiment. L’intérieur est aussi repeint, alors que l’éclairage a été revu et les vitraux nettoyés. Une nouvelle installation de chauffage devrait permettre de consommer presque deux fois moins d’énergie qu’auparavant.

Quant au coq-girouette, il a été redoré à la feuille. Et son mécanisme de roulement à billes défaillant a été réparé. «La provenance du coq est inconnue, relève Antoine Graf, architecte à Lausanne. Il a sans doute été conçu par une manufacture au XIXe siècle.»

Datant du XIV siècle, le clocher a été implanté contre une ancienne porte de la ville. L’étage-beffroi se termine par une plate-forme saillante qui sert d’assiette à l’élégante flèche de pierre réalisée en tuf couronnant l’ensemble. Ce type de flèche date du XVIIe siècle dans sa configuration actuelle. Elle a probablement été réalisée par des maçons piémontais. (24 heures)