La nouvelle centrale Hongrin-Léman turbine sous haute tension

Le marché énergétique connaît aussi ses taux d’intérêt négatifs. Avec l’arrivée des énergies renouvelables, les producteurs d’électricité doivent parfois payer pour injecter leur énergie dans le réseau. Cela en raison de la production massive d’électricité par moments.

C’est dans ce contexte de chute vertigineuse des prix de l’électricité que les Forces Motrices Hongrin-Léman SA (FMHL) ont inauguré jeudi à Veytaux le deuxième aménagement de pompage-turbinage le plus puissant de Suisse, derrière celui de Linth-Limmern (GL). Avec ses 480 mégawatts (MW) de puissance, il peut alimenter 300 000 ménages. Son originalité consiste à turbiner l’eau de l’Hongrin dans la centrale de Veytaux, située 800 m plus bas. Et d’inverser le processus en période de faible consommation d’électricité: l’eau du Léman est alors pompée et stockée dans le lac de l’Hongrin pour être utilisée aux heures de pointe, où la demande est forte 331 millions investis

Six ans après le début des travaux, les deux nouveaux groupes de pompage-turbinage sont pleinement opérationnels. «La nouvelle centrale permettra de répondre aux défis de l’approvisionnement électrique futur de notre pays et s’intègre parfaitement à la Stratégie énergétique 2050», estime Pierre-Alain Urech, président des FMHL.

Car les ouvrages de pompage-turbinage ont un rôle croissant à jouer dans la stabilité du réseau électrique suisse et européen face au développement des énergies éolienne et photovoltaïque, dont la production est intermittente. C’est ce que pense aussi Benoît Revaz, directeur de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN): «Les infrastructures hydroélectriques assureront l’intégration efficace des énergies intermittentes dans le système énergétique. Mais, dans l’intervalle, il s’agira d’adapter la politique énergétique en trouvant les incitations les plus appropriées.»

Les FMHL doivent pour leur part rentabiliser un investissement de 331 millions de francs, financé par Romande Energie (41,14%), Alpiq (39,29%), Groupe E (13,14%) et la Ville de Lausanne (6,43%) dans un contexte énergétique européen peu favorable à la force hydraulique de surcroît. «Le bas niveau des prix de gros sur les marchés de l’électricité ne reflète pas la valeur de l’énergie hydraulique, ni le rôle essentiel du pompage-turbinage, qui fournit de l’énergie de réglage indispensable pour équilibrer le réseau électrique, relève Pierre-Alain Urech. Il constitue en effet le moyen le plus efficace de stocker de l’électricité en grande quantité et la restituer ensuite sur le réseau lorsque la demande est importante.»

Or aujourd’hui, les installations de pompage-turbinage sont exclues des aides fédérales en faveur de la force hydraulique. Mais les responsables de FMHL sont optimistes. A leurs yeux, l’énergie hydraulique reprendra de la valeur avec la révision du subventionnement de l’énergie solaire en Suisse, de la politique de taxation du charbon en Europe ou encore avec la fermeture de onze centrales nucléaire d’ici à 2021 en Allemagne. «De plus, notre nouvelle centrale nous permet de passer du pompage au turbinage en six minutes, contre vingt auparavant, explique Nicolas Rouge, directeur. Ce qui très utile lors de pics de demande dans un contexte où les prix du marché varient en quelques minutes.»

Alors que la force hydraulique représente 90% de l’énergie électrique vaudoise, Jacqueline de Quattro estime que la nouvelle centrale FMHL est «la carte maîtresse» dans le déploiement de la politique énergétique cantonale: «Le stockage de l’énergie constitue le socle du développement des énergies renouvelables, explique la ministre de l’Environnement et de l’Energie. Et le pompage turbinage en est l’une des composantes. L’usine FMHL permettra, par exemple, de stocker, sous forme liquide, l’énergie produite pendant un après-midi par des installations photovoltaïques. Or sans possibilité de stockage cette énergie nous échapperait.»

Malgré les difficultés du secteur, la force hydraulique est l’énergie qui s’est le plus développée ces cinq dernières années dans le canton. Onze concessions ont été octroyées, faisant passer la production hydraulique de 810 à 890 GWh, soit une hausse équivalent à la consommation de 20'000 ménages. Sans compter l’usine de Veytaux. (24 heures)