La survie de l’abattoir des Moulins passera par une coopérative

Dur dur pour un tout petit abattoir artisanal de garder la tête hors de l’eau, à l’heure où les normes se complexifient et rendent leur utilisation toujours plus onéreuse. Celui des Moulins, propriété de Château-d’Œx et mis à disposition de producteurs et bouchers de la vallée en fait la difficile expérience. Depuis 2010, son utilisation a connu une chute libre, passant de quelque 500 têtes tuées dans les années 2000 (120 à 150 bovins et 350 à 400 porcs par année) à moins de 300 animaux (61 bovins et 220 porcs) en 2014.

Pour stopper ce mouvement, la réflexion s’est engagée au niveau du Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut (PNR), en concertation avec les autorités de Château-d’Oex. Intervenus en 2016, des premiers correctifs d’organisation ont déjà redressé un peu la barre. Les producteurs et bouchers de la région ont recommencé à louer l’infrastructure, et, phénomène nouveau, leurs homologues des vallées voisines des Ormonts et de l’Intyamon leur emboîtent le pas peu à peu.

Pour pérenniser les installations et éviter les pertes importantes essuyées ces dernières années par la commune, l’idée d’une coopérative a émergé de la commission agricole du PNR. «Avec ce mode de fonctionnement, ce sont les usagers eux-mêmes qui administrent l’abattoir, qui gèrent leur outil de travail et peuvent apporter des correctifs directement lorsque c’est nécessaire», argumente François Margot, coordinateur du Parc naturel Gruyère Pays-d’Enhaut.

Regroupant les utilisateurs, producteurs et bouchers en tête, mais également ouvert au public, la coopérative, qui doit être constituée le 16 février, devrait instituer un cercle vertueux: «L’idée est d’engager un boucher attitré qui organisera tous les abattages, précise le coordinateur. Cela permettra de rationaliser l’utilisation des locaux en concentrant les abattages. Les coûts de l’élimination des déchets de boucherie ont déjà pu être renégociés à un tarif quatre fois moins élevé que celui payé par la commune jusqu’ici! Il est clair que moins le débit est important, plus ce genre de service revient cher.»

«Pour la commune, il n’est pas question de faire du bénéfice, mais de réduire le déficit, relève Stéphane Henchoz, municipal en charge de l’agriculture. Pour nous il était surtout important que cet abattoir tourne. Ce sera un avantage également pour les produits carnés de la région qui briguent des labels. Ils pourront valoriser le fait d’avoir été entièrement fabriqués sur place.» Dernier en fonction dans le Parc naturel régional, l’abattoir pourra en effet doper sa fréquentation en accueillant sans différence de tarif des utilisateurs des vallées voisines en quête de proximité pour valoriser leur viande. (24 heures)