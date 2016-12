Le Buffet Express de Vevey pourra continuer à servir ses fidèles clients

«Je suis soulagé! C’était moralement difficile ces derniers mois, j’avais arrêté d’y croire», lâche Philippe Carita, patron du Buffet Express de Vevey. Pour rappel, les CFF avaient lancé, en vue de la rénovation de la gare, de nouveaux appels d’offres pour plusieurs commerces en fin de bail, poussant certaines boutiques à plier bagage («24 heures» du 1er novembre).

Soutenu par une pétition signée par plus 750 personnes, Philippe Carita avait repostulé en soumettant plusieurs projets à l’ex-régie fédérale. Cette dernière vient de lui réoctroyer la concession. Il signera, dès janvier, un bail de 10 ans qui débutera à la fin de la première partie des travaux de rénovation de la gare prévue pour janvier 2019. «Il y a eu plusieurs offres, mais Monsieur Carita nous a présenté le meilleur projet, explique le porte-parole des CFF, Jean-Philippe Schmidt. Nous ne privilégions pas plus les grandes chaînes que les particuliers. Nous fonctionnons sur dossier et nous choisissons les plus intéressants et les plus solides.»

Même si l’heure est aux réjouissances, le patron du Buffet Express ne veut pas se reposer sur ses lauriers. Il espère débuter trois à quatre semaines de travaux dès le mois de juin sans fermer boutique. La terrasse va être entièrement refaite et elle sera surplombée d’une grande bâche qui protégera les clients été comme hiver. A l’intérieur, le design devrait être, lui aussi, complètement modifié.

Au-delà des transformations matérielles, le bar café devrait changer de nom pour casser la mauvaise image qui lui colle, parfois, à la peau. «Nous aimerions attirer de nouvelles personnes et avoir un peu plus de femmes en plus de notre clientèle habituelle», souligne Alina Oguey, compagne de Philippe Carita. «Nous adorons le vin et nous souhaiterions proposer des crus régionaux au verre et continuer à développer des soirées tapas comme nous l’avons déjà fait par le passé», renchérit Philippe Carita.

Même si le choix du nouveau nom de l’établissement est déjà fait, le couple préfère, pour le moment, garder ce dernier secret. (24 heures)