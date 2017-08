Le Café Suisse fait l’école buissonnière

Cheffe de son Café Suisse à Bex depuis 2010, Marie Robert, 29 ans, fourmille d’idée pour surprendre et alimenter la curiosité de ses clients. Pour exemple, tous les deux ans, elle revoit entièrement le concept de son établissement, qui affiche 14/20 au Gault & Millau. Dernier avatar de son imaginaire gastronomique, la virtuose bellerine crée l’Ephémère Day. «C’est une idée bien réfléchie, un peu folle, qui fera sans doute des petits», annonce la Bellerine.

Le samedi 2 septembre, dès 11 h, Marie Robert organisera un repas gastronomique très spécial. «Je vais délocaliser mon Café Suisse entièrement. Avec tables, chaises, nappages, couverts, matériel, etc.» Les clients seront prévenus au dernier moment. Seule certitude, l’Ephémère Day se déroulera en pleine nature, quelque part dans le Chablais.

Philippe Ligron fera le show

«Je veux que mes clients soient bluffés», poursuit la cheffe qui s’est fixé des contraintes supplémentaires. Sur le lieu où elle concoctera son menu six expressions avec apéritif et vins, point d’eau et encore moins d’électricité. «Je me lance aussi un défi. Mais, attention, il va y avoir du standing, du sérieux, de la cohérence. Ça va être chic et bon», assure la cheffe. La journée coûtera 185 francs par tête de pipe.

Marie Robert sera secondée aux fourneaux et au service par Philippe Ligron. Le chef cuisinier-animateur-enseignant, bien connu sous nos latitudes, fut son expert au concours du meilleur apprenti vaudois. «Il est aussi déjanté que moi. Il va faire le show, c’est sûr.»

Pour l’heure, la cheffe n’a pas encore fixé le nombre maximum raisonnable de clients à contenter lors de l’Ephémère Day, mais il ne faut pas tarder. «J’ai déjà 80 inscrits», conclut la Chablaisienne. Inscriptions au 024 463 33 98. (24 heures)