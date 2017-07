Le Chablais se déguste pas à pas

C’est toujours un plaisir de retourner dans ce Chablais à la rencontre d’artisans passionnés. Notre balade 24 Terroirs de cette fin d’août croisera la route de quatre producteurs de vins et de huit professionnels des métiers de bouche.

Parmi les premiers, tous membres de Clos, Domaines et Châteaux, notre partenaire, rendez-vous est donné à la Badouxthèque, entre Aigle et Yvorne. Dans cet espace lounge et cosy, la maison fondée en 1908 par Henri Badoux propose ses vins, dont le célèbre Les Murailles décliné désormais aussi en rouge et en effervescent. Mais son directeur et œnologue Daniel Dufaux a effectué un travail de qualité, comme cette gamme Lettres de Noblesse qui porte bien son nom. Plus haut dans le beau village, le Château Maison-Blanche dresse son élégante silhouette, depuis sa première construction en 1573. La maison accueille aujourd’hui mariages et réceptions grâce à son excellent traiteur. Sylvie et David Berger feront d’ailleurs déguster leurs rillettes de lapin à l’ancienne pour le prouver. Mais le domaine est également reconnu pour son chasselas d’exception, un savagnin très fin et un bel assemblage rouge. Venu en voisin, on dégustera également le Clos du Rocher, autre cru mythique de la commune acheté en 1918 par Emile Obrist. Là aussi, le chasselas est célébré à son meilleur, et un assemblage rouge l’accompagne. Enfin, le Clos de l’Abbaye est propriété de la Commune. Comme les deux précédents, son chasselas est 1er Grand Cru, cultivé encore en gobelets malgré le travail que cela engendre. Trois beaux chasselas proches mais dont on sent bien les typicités en les comparant.

Tout au long du parcours, les artisans proposeront de jolies choses. Comme les boulangers et chocolatiers Hedinger et Au Péché Mignon, qui collaborent sous le label Chablais Gourmands pour offrir leurs produits. Le village compte deux excellents restaurants. De la Couronne, Ursula Reichenbach décline le tartare en une version Röstigraben. Claude et Tatiana Philipona, du Torrent, eux, régaleront d’écrevisses du Léman subtilement préparées. Au Domaine de la Pérolle d’Aigle, les céréales anciennes et les légumes sont cultivés en biodynamie, et Rémy Moulin en proposera des préparations aussi variées que goûteuses. Venu de Bex, Marc Vuagniaux proposera aux marcheurs sa superbe charcuterie vaudoise qu’il prépare avec finesse. A Chailly, Olivier Hoppe fume les poissons, comme ces truites, ombles ou saumons qui gardent leur délicatesse. Enfin, Ruth et Onorio Petralia descendront d’Ollon pour faire découvrir leurs gourmandises nées de plantes sauvages. (24 heures)