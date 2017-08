Le Chablais tient à son éducateur de rue

Pas moins de 60 jeunes en galère sont suivis chaque année par un travailleur social hors murs (TSHM) dans le Chablais vaudois. La mission de ce professionnel vient d’être reconnue par les communes d’Aigle, de Bex et d’Ollon, qui ont choisi de maintenir ce travail de terrain. Actif depuis 2006 dans le Chablais, Jean-Jacques Homberger va donc continuer de proposer son soutien aux cabossés de 12 à 25 ans. Son taux d’activité sera de 100%, pour un coût de 6 fr. par habitant (soit environ 60 000 fr. pour le chef-lieu).

«Nous avons estimé qu’il était important de garder un contact avec nos jeunes en rupture et de leur donner une chance de trouver une issue à leurs difficultés», explique Maude Allora, municipale de la Jeunesse à Aigle. Le programme était en sursis depuis un an, après que les collectivités du Chablais vaudois avaient dénoncé la convention les liant à leurs voisines valaisannes, pour se donner le temps d’une réflexion. La poursuite du programme est désormais scindée en deux de part et d’autre du Rhône.

«Je ne m’inquiétais pas pour moi, mais pour des jeunes qui sont en rupture sociale prononcée»

Pour Jean-Jacques Homberger, vingt ans de travail de proximité, dont plus de dix dans le Chablais, la poursuite de son mandat est un soulagement: «Je ne m’inquiétais pas pour moi, mais pour des jeunes qui sont en rupture sociale prononcée. Ce sont des bombes à retardement car certains expriment leur souffrance par des actes répréhensibles.» Sillonnant la région à la rencontre de ces enfants relégués dans les marges à la suite d’échecs scolaires ou de difficultés familiales, Jean-Jacques Homberger propose son écoute dans les lieux publics et tisse des liens de confiance, basés sur la libre adhésion. «Je suis souvent le seul à pouvoir entretenir un contact suivi avec eux. Ils peuvent m’appeler en cas de besoin.» Au-delà de son écoute, le TSHM offre son appui pour l’orientation des jeunes «afin qu’ils retrouvent des perspectives», avec l’aide d’une vingtaine de partenaires institutionnels. «C’est un effort de longue haleine, mais au bout du compte il y a pas mal de situations où les jeunes réussissent à trouver un chemin», conclut Jean-Jacques Homberger.

A Aigle, la réflexion sur la jeunesse est plus large. «Nous songeons à créer un groupe intégrant le TSHM, l’Association pour la jeunesse aiglonne et la police afin d’élaborer une politique qui aborde les difficultés en amont plutôt que quand un problème s’est produit», précise Maude Allora. (24 heures)