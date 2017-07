Le Festival des enfants ambitionne de booster le tourisme estival

«Il me reste encore quelques chambres samedi, mais elles seront vite réservées», prédisait Debbie Rochat, responsable de l’Hôtel-de-Ville de Château-d’Œx en parcourant des yeux son calendrier des réservations la semaine dernière. Alors que la 5e édition du Festival au Pays des Enfants a donné son coup d’envoi samedi, les familles affluent au Pays-d’Enhaut. «Nous avons douze chambres, dont une triple et une familiale, compte la responsable. Mais nous avons plusieurs lits d’appoint et de berceaux à disposition.»



Les allées et venues entre les étages sont nombreuses, l’hôtel accueillant également une partie des artistes et des bénévoles sous son toit. Une vision qui ravirait les initiateurs de la manifestation, qui souhaitaient dynamiser le tourisme estival par le biais de l’événementiel. «La formule est économiquement intéressante, reconnaît Charles-André Ramseier, syndic de Château-d’Œx et fondateur du projet. Elle est cohérente et en adéquation avec la clientèle que nous ciblons.» Les organisateurs mettent d’ailleurs un point d’honneur à faire collaborer les trois communes du Pays-d’Enhaut et offrir une belle vitrine à leurs gérants. «Une charte commune a été signée par les restaurateurs, qui s’engagent à proposer des menus enfants durant la durée de la manifestation pour un prix commun», révèle Line Grandjean, présidente du comité. Même les petits commerces profitent de l’occasion pour proposer des nouveautés. «Les cupcakes et les sucettes en édition limitée rencontrent beaucoup de succès, confesse la patronne de l’épicerie locale. Les habitants nous en redemandent même le reste de l’année.»

«L’an dernier, nous n’avions que 15% d’hôtes venus spécialement pour le festival, nous en espérons 40% cette année»

Dans la programmation, certains ateliers impliquent un engagement des enfants sur plusieurs jours. Aux tenanciers ensuite d’attirer les visiteurs à leur porte. Quand les uns axent leur communication sur une publicité à l’interne, d’autres n’hésitent pas à casser les prix et le faire savoir. «Séjour gratuit pour les jeunes de moins de 14 ans! annonce Michaël Chapalay, assistant de direction de l’Hôtel Roc et Neige à Château-d’Œx. L’an dernier, nous n’avions que 15% d’hôtes venus spécialement pour le festival, nous en espérons 40% cette année.»

Lentement mais sûrement, le festival doit encore faire son chemin. A l’Ermitage ou à l’Hôtel de Ville de Rossinière, les clients n’affluent pas, «sans doute à cause d’une mauvaise position géographique, ose Julien Cifai, qui gère l’Ermitage. Les gens ne veulent pas s’éloigner du centre de la fête.»

Du sang neuf

Au-delà du taux d’occupation, les patrons sont ravis de l’enthousiasme que suscite ce jeune festival, qui amène un peu de sang neuf dans leur localité. «Le festival des ballons a déjà son lot de fidèles, constate Michael Chapalay. Les mêmes têtes reviennent et réservent leur chambre dès la fin de l’événement pour l’année suivante. On ne touche personne de nouveau.»

Reste à savoir si les visiteurs seront charmés par le cadre, au point de revenir en automne ou en hiver. Avec un tel calendrier, le Pays-d’Enhaut inverserait presque la tendance, faisant de l’été sa haute saison touristique. «Entre la neige moins fréquente, doublée par la récente fermeture de la télécabine, j’ai peur que l’hiver soit un peu laissé-pour-compte, risque Debbie Rochat, avant d’ajouter en riant: qui sait, la solution sera peut-être de lancer une nouvelle manifestation en décembre.» (24 heures)