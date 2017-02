Le Musée de la vigne et du vin reçoit le trésor du roi de l’étiquette

«Cette collection a une valeur documentaire, culturelle et patrimoniale inestimable», se réjouissent Kurt Egli et Nicolas Isoz, respectivement président et conservateur du Musée de la vigne et du vin à Aigle. L’institution, qui occupe le château, vient d’hériter d’un ensemble de créations et d’objets de l’ancien imprimeur-éditeur Roth & Sauter à Denges, société disparue il y a un an. Celle-ci était spécialisée dans la réalisation d’étiquettes de vins, auxquelles le Musée d’Aigle a une salle dédiée.

La collection comprend de précieux documents ayant servi à habiller des bouteilles de nectar, à créer des affiches, des calendriers, des passe-partout, des imprimés, des cartes de vins et de menus, mais aussi des lithographies sur cette même thématique. Il y a là des déclinaisons d’œuvres d’artistes connus (les peintres Hans Erni, Auberjonois, Géa Augsbourg, Henry Meylan, Albert Chavaz, Jacques Berger, le graveur Henry Bischoff ou encore le photographe Marcel Imsand). Mais le trésor compte également certaines œuvres elles-mêmes: des étiquettes d’Hans Erni pour le 700e anniversaire de la Confédération, des dessins originaux de Pierre Estoppey et de Henry Meylan illustrant le travail à la vigne, des portraits de vignerons de Marcel Imsand ou encore des esquisses de Jacques Perrenoud, imagier de la Confrérie du Guillon.

Préservé durant un siècle

«Ce sont des commandes que nous avions effectuées auprès de ces artistes et dont nous sommes restés propriétaires, explique Jean-Michel Borel, ancien directeur de Roth & Sauter. Ce fonds a été rassemblé durant le siècle d’existence de notre entreprise dans un local d’archivage dont peu de personnes avaient la clé.» Roth & Sauter était, par ailleurs, propriétaire des Editions du Verseau, qui ont publié des livres emblématiques tels Ivresse, la vigne et le vin, de Jean Graven, illustré par Hans Erni, ou encore La Venoge et autres poèmes de Jean Villard-Gilles, mis en image par Géa Augsbourg. Une activité qui a aussi laissé quelques pépites. «Toute cette collection est particulièrement intéressante, car elle nous permettra de suivre un travail de l’esquisse ou de l’œuvre à l’étiquette et de raconter une histoire, commente Nicolas Isoz. Notre musée pourra présenter le vin et la vigne différemment. Car on n’a pas illustré ce thème de la même manière au fil des décennies.»

Reste que le Musée de la vigne et du vin consacrera deux ou trois ans à valoriser ce trésor. «Cette masse patrimoniale nous interpelle au sujet de l’avenir de notre institution, glisse Kurt Egli. Comment gérer, développer, présenter et préserver tout cela?»

L’association du musée aiglon est déjà à la recherche de soutiens financiers auprès d’acteurs publics et privés. Pour bien faire, il lui faudrait un montant de 2 à 3 millions de francs, estime-t-elle. Car le musée doit désormais inventorier le legs de Roth & Sauter, tout en le protégeant. Et, par la suite, il s’agira de pouvoir le présenter au public.

Réaménager le château

Parmi les pistes envisagées figure le réaménagement de la tour carrée du château afin d’abriter et de mettre en valeur la nouvelle collection. Laquelle enchante aussi Frédéric Borloz, syndic d’Aigle: «Très riche, elle porte de surcroît sur une thématique – la vigne et le vin – que notre Ville met en avant. C’est pourquoi nous allons tout mettre en œuvre pour soutenir l’association du musée. Mais la Commune ne peut pas tout prendre sur elle. Il nous faut effectivement une aide extérieure.» (24 heures)