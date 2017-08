Le NED squatté et vandalisé durant le Montreux Jazz

Damien Testuz est écœuré, à l’instar de son équipe. Le président de la salle de concert du NED, rue du Marché à Montreux, a encore la voix qui tremble en expliquant les déprédations dont a été victime le lieu culturel le premier week-end du mois de juillet. Aux premiers jours du Montreux Jazz Festival, plusieurs personnes se sont introduites dans l’enceinte de la salle de concerts fermée durant l’été.

Stock d’alcool dévalisé, urine à même le sol, tags sur les murs, mobilier jeté à terre: les vandales, qui se sont introduits par une porte de secours à l’arrière, n’ont pas fait dans la dentelle. «Ils ont même utilisé notre matériel pour une soirée DJ, ajoute le président, et vendu une partie du stock d’alcool. Visiblement, entre 80 et 100 personnes sont entrées. Le pot au rose a été découvert par une personne venue vérifier le niveau de cigarettes et récupérer l’argent du distributeur automatique. Évidemment, il n’y avait plus ni l’un ni l’autre.»

Pour le comité en partie renouvelé au printemps, la pilule est dure à avaler: «Nous avions passé plusieurs jours à remettre la salle en état avant d’ouvrir ce printemps, je vous laisse imaginer à quel point c’est décourageant et démotivant de la retrouver dans un tel état, lit-on dans le message posté sur la page Facebook du NED jeudi dernier. Pour rappel, notre association fonctionne entièrement bénévolement et nous sommes plusieurs personnes à passer une bonne partie de notre temps libre à faire fonctionner cette salle et vous offrir des concerts intéressants.»

Des habitués des lieux

Durant tout le mois de juillet, l’équipe du NED a mené sa propre enquête faute d’en obtenir une de la police: «Lorsque j’ai voulu déposer plainte à la gendarmerie de Clarens, on m’a laissé entendre que ce n’était pas possible, qu’il fallait une déclaration de sinistre de l’assurance au préalable», explique Damien, désabusé, en se remémorant son passage au poste.

Les recherches de l’équipe montreusienne ont toutefois fini par porter quelques fruits: «Nous avons effectué des rondes et une membre de notre comité a surpris un matin une dizaine de personnes qui quittaient l’immeuble. Une personne a même été surprise endormie dans les locaux. Une personne ayant assisté au concert nous a aussi contactés pour s’excuser et nous rembourser l’alcool consommé, elle a visiblement cru à un concert officiel. Plusieurs personnes ont été identifiées, notamment une qui a eu la bonne idée de poster une photo d’une des soirées sur Instagram. Il apparaît que plusieurs habitués du NED figurent parmi les responsables».

La salle de concerts et les bureaux sont encore dans l’état de délabrement où ils ont été laissés, et c’est ce qui rend Damien Testuz le plus amer: «Via notre post Facebook, nous avons voulu rester fair-play et laisser la possibilité aux vandales de se manifester jusqu’à ce mercredi pour trouver un arrangement, c’est à dire les voir réparer, nettoyer, repeindre, sans quoi plainte pénale contre X sera déposée. Mais personne ne s’est manifesté.» (24 heures)