Le Père Noël croule sous les lettres d’enfants

Le Père Noël aime l’organisation suisse et les radars de la police vaudoise, qui lui permettent de circuler avec ses rennes en toute sécurité. «De plus, ici, dans ma maison des Préalpes, je suis éloigné de la Mère Noël. Ce qui me convient plutôt bien pour quelque temps», ajoute l’homme au manteau rouge et à la barbe blanche. Depuis 22 ans qu’il vient œuvrer durant les fêtes dans sa maison des Rochers-de-Naye lors de Montreux-Noël, les enfants du monde entier ont pris l’habitude de lui écrire sur les hauts de la Riviera.

Durant ce seul mois de décembre, le Bon Enfant, vaudois comme il se doit, a reçu pas moins de 2000 lettres de tous les continents, dont 700 en provenance de Taïwan et de Hongkong. Du jamais vu jusqu’ici. A tel point que sa résidence secondaire préalpine rivalise désormais en termes de notoriété avec son domicile principal, à Rovaniemi en Laponie finlandaise. Le succès grandissant du Marché de Noël de Montreux n’est pas étranger à cette situation. «Mais nous n’avons pas vraiment d’explication à ces arrivées massives de courriers, commente Yves Cornaro, directeur de Montreux-Noël. Les offices du tourisme régional et cantonal n’ont pas fait d’offres spéciales. Et il n’y a pas une grande affluence d’internautes asiatiques sur notre site Internet. Peut-être est-ce dû au voyage récent du syndic de Montreux à Taïwan? Nous ne sommes pas moins heureux de bénéficier d’une telle reconnaissance.»

Demandes plus altruistes

Cette année, en outre, près de 12 000 enfants ont défilé devant le Père Noël (parfois relayé par un double) aux Rochers-de-Naye: «Ils apprécient sans doute l’esprit familial qui règne ici, moins commercial qu’à Rovaniemi où ils doivent traverser un supermarché pour me rejoindre», sourit le Bon Enfant. Ce dernier perçoit un nouvel aspect intéressant dans le contenu des lettres qu’il reçoit et dans les propos des têtes blondes qui lui rendent visite: «Les enfants veulent toujours des jouets, qu’ils considèrent comme un droit légitime à Noël. Mais, cette année, quelque chose a changé: ils ont revu leurs prétentions à la baisse, peut-être conscients que leurs parents vivaient une période plus difficile. Leurs demandes sont plus altruistes que par le passé. Ils ont clairement perçu que le monde est devenu plus violent et que beaucoup de gens souffrent. Cette trêve de Noël me semble plus poétique que les précédentes.» «Il se passe effectivement quelque chose, à lire aussi la teneur des souhaits sur notre arbre des vœux, sur les quais de Montreux, ajoute Yves Cornaro. Comme si les gens voulaient davantage croire à l’humanité.»

Le Père Noël note par ailleurs que parmi les jouets les plus prisés par les bambins figurent les jeux de construction, alors que les objets électroniques sont en recul.

Confondu avec le pape

L’assistant du Père Noël, Hervé Déglise, chef de projet à Montreux-Noël, a perçu, lui, des différences dans les demandes écrites des enfants, en fonction de leur provenance: «Les petits Suisses veulent avant tout un cadeau, alors que les Asiatiques espèrent d’abord une réponse à leur missive.» Pour preuve, un petit Japonais a même joint à sa bafouille un coupon international réponse afin d’assurer le coup. «Pour les gosses de Suisse, je constitue un peu une routine me semble-t-il, alors que les Orientaux me considèrent encore comme une relique sacrée, confie le Bon Enfant vaudois. Quant aux jeunes Italiens, ils me prennent pour le pape et veulent parfois me baiser la main.» «Mais les enfants ont tous un point commun: lorsqu’ils voient le Père Noël, leurs yeux brillent toujours de mille feux», rapporte Sylvia Focatella, assistante.

Reste qu’avec 2000 lettres sur son bureau des Rochers-de-Naye, auxquelles il entend répondre, le Bon Enfant vaudois croule sous le travail. C’est pourquoi il lance un appel pour être assisté de secrétaires supplémentaires. Et Montreux-Noël s’apprête à demander un prix de gros à La Poste. (24 heures)