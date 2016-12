Le chantier qui transformera le Chablais a démarré en Valais

A serpenter tranquillement entre les bancs de limon et de gravier, le Rhône a l’air rassurant. On peine presque à reconnaître le fleuve qui avait ravagé la ville de Brigue en 1993 et noyé une bonne partie du Valais en octobre 2000.

A Viège, au pied de l’usine chimique Lonza, ces images de dévastation devraient désormais appartenir au passé. Le chantier de sécurisation du fleuve - l’ambitieuse 3e Correction du Rhône - a démarré il y a environ un an. Le premier tronçon terminé donne un aperçu clair de l’orientation du projet: exit la volonté de dompter les eaux en canalisant leur cours; le Rhône pourra en faire à sa tête. Ou presque: «La grande différence avec les précédentes corrections du Rhône est que nous partons aujourd’hui du principe que, malgré toutes les mesures - une crue majeure se produira tôt au tard, explique Tony Arborino, chef du projet Rhône 3 pour l’Etat du Valais. Ce que nous pouvons faire, c’est décider à quel endroit le fleuve débordera pour occasionner le moins de dégâts possibles.»

Du Haut-Valais au Léman – une distance de 150 km – des digues seront consolidés, des déversoirs créés, le lit creusé par endroits. Mais le maître mot de cette 3e Correction est «dynamique». Alors que les deux corrections précédentes avaient pour principe de canaliser le fleuve, «Rhône 3 va lui redonner libre cours en le laissant méandrer», poursuit Tony Arborino. Pour y parvenir, il s’agit élargir le lit du Rhône sur de nombreux secteurs, du Haut-Valais au Chablais. A Viège, la rive droite a été consolidée par le biais de parois de béton, coulées dans la digue. La rive gauche, elle, a reculé de 35 m, rongée par les machines puis l’action du fleuve. «Ici, on a un bon aperçu de ce que donnera le chantier dans le Chablais, souligne Tony Arborino. Même si l’ampleur des travaux y sera tout autre.»

Plusieurs élargissements sont prévus, notamment à la hauteur d'Yvorne et Vouvry (traits violets). LDD - DGE

Elargissements à Aigle

Dans le secteur des Iles d’amont, entre Bex et Ollon, la largeur du Rhône augmentera de 60 m, pour atteindre 95 m. Plus loin, aux Iles de Clous, à la hauteur du restoroute Chablais, un élargissement similaire est projeté. «Dans les deux cas, ces élargissements permettront de reconnecter au fleuve d’anciennes forêts alluviales», explique Michel Noez.

Mandaté par les Etats de Vaud et du Valais, c’est lui qui pilote la correction du Rhône sur sa partie chablaisienne. Dans cette seule région, une crue massive pourrait causer jusqu’à 2,2 milliards de francs de dégâts. L’objectif prioritaire de ce vaste chantier devisé à 3 milliards de francs (dont 700 millions pour la partie chablaisienne) est donc sécuritaire. Mais pas que… «En élaborant ce projet, il a fallu trouver un compromis entre mesures de protection des riverains, intérêts économiques et plus-values environnementales», note Philippe Hohl, chef de la division Ressources en eau et économie hydraulique du canton de Vaud.

«Un compromis»

La création d’un delta à l’embouchure dans le Léman permettra de valoriser la faune et la flore de ce secteur. A l’opposé du tronçon chablaisien, une usine hydroélectrique pourra être aménagée (24 heures du 29 novembre). Entre deux, zones industrielles, habitations et terres agricoles seront protégées des crues et de nombreuses zones de loisirs et des tracés dévolus à la mobilité douce seront aménagés. «J’ai le sentiment qu’on a trouvé un bon compromis, estime Philippe Hohl. Mais je reste curieux du résultat de la mise à l’enquête et de toutes les remarques qui seront formulées par les différents acteurs: agriculteurs, milieux environnementaux, etc.» La mise à l’enquête est prévie pour l’automne prochain (lire ci-contre). (24 heures)