Le drame de l’A1 inspire Jean-Stéphane Bron

Noville, mardi soir, 19 h 55. Ambiance des plus inquiétantes et météo humide. A l’arrière du bâtiment de l’Espace Auto Chablais, le moteur d’une Audi Q7 tourne silencieusement. Une activité inhabituelle est à l’œuvre. Pour la énième fois dans l’heure, le maître-chien lâche son molosse qui bondit dans un aboiement pour saisir l’avant-bras du cascadeur installé au volant. Du haut du bâtiment voisin, un énorme projecteur facilite le travail des caméras, sous le regard du réalisateur Jean-Stéphane Bron, installé dans la deuxième voiture de la scène. «O.K., c’est bon, on remet ça.»

Course-poursuite

Un peu plus tard, il est question d’immortaliser un démarrage en trombe sur fond de crissement de pneus et course-poursuite. Ce petit jeu mille fois interrompu et répété durera jusqu’à 4 h du matin, si la météo ne vient pas gâcher les plans de l’équipe de tournage comme la tempête de la veille. De ces neuf heures de travail nocturne, Jean-Stéphane Bron en tirera une quinzaine de secondes de sa dernière production, La Vallée, à découvrir sur les écrans de la RTS en 2018.

Quinze secondes cruciales cependant: celle du début de la fuite et de la traque de Riyad et de ses copains banlieusards de Lyon, forçant un barrage de police avant une fin funeste sur les hauteurs valaisannes du val d’Illiez.

Le «drame de l’A1»

Toute ressemblance avec un fait divers récent sur les routes romandes n’est pas totalement fortuite. Celui que la presse a baptisé «le drame de l’A1», du nom de la cavale qui a vu la mort d’un voleur de voiture lyonnais abattu par la police dans le tunnel de Sévaz (FR), a inspiré le scénario. La Vallée fera partie d’une série de quatre réalisations baptisée «Ondes de chocs», de la maison de production Bande à part Films, dont le fil rouge est justement de s’inspirer très librement d’affaires ayant secoué l’actualité romande.

Lionel Baier a terminé Sans merci en septembre, en mettant en scène le désarroi des familles victimes de Michel Peiry, alias le sadique de Romont. Ursula Meier entame lundi son opus sur la thématique d’un parricide. Frédéric Mermoud bouclera la boucle en abordant les agissements de la secte du Temple solaire. Tous revisitent ces faits divers sans contrainte de noms ou de lieux. «La RTS nous a demandé plus d’une fois une série, explique Lionel Baier. Mais s’imaginer les quatre sur un même projet, avec nos approches différentes, aurait été compliqué, mais pour une collection nous avons dit oui.»

La Vallée aura été tourné entre Genève et Lyon dans un premier temps, puis Noville, et enfin, Morgins et Champéry ces prochains jours. «C’est l’histoire d’un vol de voiture avec course-poursuite, d’un gamin pris dans un engrenage avec une issue fatale, explique Jean-Stéphane Bron. Les choses vont aller de plus en plus mal. Traqué par la police, il se perd en montagne alors qu’il cherche à rentrer chez lui. Il s’agit de quelqu’un qui cherche son chemin, sa maison, son territoire à lui. C’est ça le vrai thème.»

Jeune acteur de la banlieue

Le téléfilm tourne autour du personnage principal, Ryad. D’où un casting intense de plusieurs mois, avec 200 personnes entendues. L’heureux élu, Ilies Kadri, 19 ans, à son premier tournage, vit justement en banlieue lyonnaise. «C’est un rêve qui se réalise, explique-t-il tout excité. Je trouve ça fascinant, et je ferai tout pour continuer dans cette voie.» Celui qui est employé de l’Armée française s’est amusé à apprendre l’art de braquer une voiture ou la mécanique de la voiture. «J’ai carrément dû changer d’identité, me mettre dans la peau d’un voleur.»

Jean-Stéphane Bron s’est lui aussi amusé à jouer les délinquants: «Ce film veut donner un regard universel sur la Suisse à travers ces faits divers, mais il faut bien admettre que c’était assez jouissif de mettre en scène un vol de voiture. J’ai d’ailleurs consulté pas mal de spécialistes dans les milieux policiers et de la sécurité pour tout connaître sur les techniques, histoire de faire quelque chose de très vrai. Je crois même que je suis capable de piquer une voiture main­te­nant!» (24 heures)