Le prolongement d'une ligne de bus fait débat à Villeneuve

A l’appel du Canton, des communes concernées – Villeneuve, Noville et Rennaz –, de la direction de l’entreprise de bus VMCV (Vevey-Montreux-Chillon-Villeneuve) et d’autres mandataires, une réunion d’information s’est déroulée jeudi soir. Objet de la séance, le prolongement de la ligne de bus 201, qui relie Vevey à Villeneuve. Cela permettra de rejoindre le futur hôpital unique Riviera-Chablais, qui ouvrira en 2019. «Nous voulons lever les incertitudes et répondre de manière complète et transparente aux questions que vous vous posez», annonçait en préambule Corinne Ingold, syndique de Villeneuve. Près de 300 personnes se sont pressées au Collège du Lac, dans leur grande majorité des habitants du village, qui compte 5400 habitants.

Des incertitudes, des doutes, de l’incompréhension, une partie du public s’en est largement fait l’écho. Surtout les habitants de la rue des Remparts, axe du cœur du village où le prolongement prendra sa source. Le tracé (ndlr: à voir en détail ci-dessous) rejoindra ensuite la route du Simplon (l’axe cantonal), le giratoire Pré-de-la-Croix et la route du Vieux-Séquoia. Les secteurs des Fourches et des Cornettes (Rennaz) seront également desservis.

Pour voir l'infographie en grand, cliquez ici.

Infographie: Philippe Forney, Source: DGMR

Cette variante a été privilégiée sur les huit étudiées. «C’est celle qui présente le plus d’avantages», assure Pierre Bays, de la Direction générale de la mobilité et des routes. Pour ses instigateurs, la variante Remparts permet d’éviter les bouchons de la route cantonale (13'000 véhicules/jour contre 4500 sur les Remparts) et ainsi de respecter les horaires des bus (cadences de 10 minutes). Elle permet encore de desservir les quartiers est de Villeneuve, qui comptent près de 2000 habitants.

L’option prolongement par la route cantonale a rapidement été étranglée. Pour la syndique, «il aurait fallu créer des couloirs de bus, ce qui aurait supprimé toutes les places de parc», une poignée seulement sur la rue des Remparts. Par ailleurs, en empruntant l’axe cantonal, les bus ne seraient plus arrivés à la gare.

Option contestée



Fâchés, certains riverains ont fustigé «un fait accompli», «un passage en force». «La faible largeur de la rue des Remparts», «les ancrages sur les maisons» de la nécessaire ligne de contact à construire, «la présence d’un seul arrêt de bus» sur cet axe long de plus de 700 mètres, la crainte d’y voir le trafic accru sont les principaux arguments avancés par les sceptiques. «Personne ne conteste la nécessité de prolonger la ligne, mais l’option choisie est mauvaise, elle aura un gros impact. La rue des Remparts n’est tout simplement pas adaptée pour y faire circuler des bus», a résumé Christine Petitpierre, présidente de la Société industrielle et commerciale de Villeneuve et environs.

Les intervenants ont répondu à la quasi-totalité des questions. Sont-ils parvenus à convaincre? Le projet sera soumis à enquête publique le mois prochain dans les trois communes. Sauf oppositions, voire recours, et sous réserve de l’obtention des crédits (environ 14 millions de francs), les travaux pourront débuter cet automne. La nouvelle ligne sera opérationnelle en décembre 2018. (24 heures)