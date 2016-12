Le roi de la planche ferme boutique après 22 ans d’existence à Vevey

«Il fallait être complètement fou pour soutenir un jeune de 20 ans qui souhaitait vivre de sa passion. En 1994, le skate et le snowboard n’étaient pas encore à la mode», raconte Hugo Thonney, fondateur de la boutique Board­er King avec l’aide de Casoar, distributeur du monde de la glisse.

Vingt-deux ans après ce coup de poker, l’enseigne veveysanne, pionnière sur ce marché dans la région et dernière encore en activité, doit se résigner à fermer. Elle cessera son activité le 31 janvier. «Depuis quelques années, les marques cautionnent le marché en ligne en baissant leurs prix de 20% à 30%. De notre côté, nos charges sont toujours aussi élevées, explique Yvan Dewarrat, gérant de Boarder King. Par exemple, un modèle de snowboard vendu 650 francs il y a deux ans se vendra aujourd’hui autour des 500 francs.»

«Dans notre rue, il y a bientôt dix agences immobilières et dix salons de coiffure pour un commerce de détail»

Une situation qui touche beaucoup de boutiques spécialisées. «Le commerce de proximité est voué à mourir. Dans notre rue, il y a bientôt dix agences immobilières et dix salons de coiffure pour un commerce de détail», caricature, un brin résigné, Yvan Dewarrat.

Hugo Thonney n’est pas aussi catégorique. «A mes yeux, les petits commerces peuvent être viables s’ils sont tenus par des passionnés et qu’ils restent de taille réduite et super-spécialisés.»

Sans sponsor

La fermeture de «BK», comme on l’appelle dans le milieu, chagrine les associations de riders locales. «Cela me fait une pincée au cœur, confie Stéphane Pilet, fondateur et gérant du skatepark de Montreux. Je me rappelle encore de l’aquarium du premier magasin à la rue du Simplon (ndlr: la boutique se trouve aujourd’hui à la rue du Lac). C’étaient vraiment les débuts du skate dans la région.»

«Nous collaborons avec Boarder King depuis longtemps. Nous avons eu du plaisir à travailler et discuter avec des personnes de la boutique que nous connaissons et qui se déplacent sur nos événements», souligne Luca Salvadore, président d’Orgiride, association active dans les sports de glisse à Montreux.

Ce clap de fin oblige ces différents acteurs à rechercher de nouveaux sponsors. Une difficulté supplémentaire en l’absence de commerces spécialisés. «Si nous démarchons une marque en lui demandant de nous offrir des prix pour une compétition, son intérêt va être moindre si aucun magasin local ne peut vendre ses produits», précise Stéphane Pilet.

«La faute incombe aussi à ceux qui pratiquent ces sports, ils veulent tous trouver des bons plans pour acheter leur matériel»

Boarder King sponsorise aussi plusieurs équipes de skateurs et de skieurs du cru. «Il n’y aura plus les petites compétitions organisées par la boutique qui font vivre la scène du skateboard. Ces moments-là permettent aux passionnés de se rencontrer. Avec cette fermeture, c’est tout cela qui va disparaître», argumente Kevin Vesin, skateur dans l’équipe Boarder King depuis six ans.

Malgré la concurrence d’Internet et la baisse des prix qui grèvent le revenu des détaillants, les différents acteurs s’accordent aussi sur la responsabilité des consommateurs. Comme le résume Stéphane Pilet: «La faute incombe aussi à ceux qui pratiquent ces sports, ils veulent tous trouver des bons plans pour acheter leur matériel. Je pense qu’un jour ils vont le regretter.»

(24 heures)