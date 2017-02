Le tourisme d’affaires propulse le canton en leader suisse

En matière de tourisme, l’agglomération lausannoise flirte avec les chiffres exceptionnels de 1964, ann ée de l’Exposition nationale. Et la Riviera touche aussi sa part du jackpot. Grâce à ces deux régions, Vaud est le canton qui a connu la plus forte augmentation en termes de nuitées (+100 563, soit +4%), pour atteindre 2,6 millions au total de janvier à fin novembre 2016. Une hausse qui s’inscrit à la suite de quatre années de croissance. Et tout ça alors que le nombre de nuitées était en régression dans le pays l’an passé (-0,5%)...

L’explication de ce succès se niche sur les rives lémaniques, où la progression est spectaculaire: +6,8% à Lausanne, +7% sur la Riviera et carrément +11,6% à Nyon, même si le volume des nuitées y est moins important. «La force de la région réside dans sa forte implication dans le tourisme d’affaires, qui résiste très bien aux aléas de la conjoncture, explique Andreas Banholzer, directeur de l’Office du tourisme vaudois. Ce qui ne la prive pas pour autant de l’augmentation importante du nombre de visiteurs suisses, très marquée en 2016, dont bénéficient toutes les régions du canton.»

Une clientèle quasi captive

A Lausanne, où le tourisme d’affaires ne cesse de croître depuis 2012, près de 70% des nuitées sont en effet actuellement dues aux congrès ou autres séminaires: «Contrairement aux vacanciers, la clientèle d’affaires vient chez nous quasi par obligation, confirme Steeve Pasche, directeur de Lausanne Tourisme. Cela s’explique par notre tissu économique très diversifié, avec la présence des hautes écoles, d’une cinquantaine de fédérations sportives internationales, de nombreuses multinationales actives dans différents domaines et d’infrastructures idoines, SwissTech Center ou Beaulieu. A cela s’ajoute notre position centrée: on attire plus facilement un congrès à Lausanne ou à Montreux qu’à Sion ou à Genève.»

Dans la capitale vaudoise, le tourisme d’affaires roule si bien que Lausanne Tourisme a décidé de mettre un accent particulier sur la promotion du… tourisme de loisirs. En particulier dans le développement de son offre urbaine de week-end, qui marche très fort aussi. «Mais on n’attire pas des congrès par des campagnes de publicité, nuance Steeve Pasche. Les démarches dans le tourisme d’affaires se font en face-à-face.»

A Montreux également, le tourisme d’affaires joue un rôle prépondérant. Il y est en croissance, en partie grâce au Montreux Convention Bureau, qui se charge de détecter à l’avance, notamment par l’entremise de spécialistes londoniens, les événements pouvant être accueillis dans la cité. C’est le cas des congrès autour du développement durable, de la pédiatrie ou encore de la logistique pharmaceutique, tous mis sur pied l’an passé.

La Riviera se diversifie

Sur la Riviera, la clientèle d’affaires absorbe rarement plus de 50% des nuitées en raison d’une double orientation stratégique: «La cité accueille régulièrement aussi de grosses manifestations culturelles, rappelle Christoph Sturny, directeur de Montreux-Vevey Tourisme (MVT). Il se peut dès lors que le tourisme de loisirs progresse en même temps que le tourisme d’affaires.»

C’est ce qui s’est produit en 2016, année où le Centre de congrès (2m2c) a réalisé un chiffre d’affaires record. La Riviera a simultanément servi de cadre à de nombreuses et grandes réunions d’affaires, telle celle dédiée à l’énergie hydraulique, qui a attiré 1500 participants sur plusieurs jours au 2m2c, ainsi qu’à des événements culturels d’importance: 50 ans du Montreux Jazz Festival, création du Musée Chaplin ou encore du «Nest» de Nestlé à Vevey.

En 2016, Montreux a par ailleurs bénéficié de l’importante fréquentation de son marché de Noël, qui a attiré près de 560 000 personnes – record absolu –, alors que le château de Chillon a franchi le cap des 370 000 visiteurs.

Lausanne et Montreux doivent également leur succès à l’accroissement du nombre de lits, soit +1663 unités, pour un total de 18 214 dans le canton. «Cette augmentation de notre capacité d’hébergement (nouvel Hôtel Aquatis, réouverture du Royal Savoy) a fait baisser les prix, ce qui a rendu Lausanne davantage concurrentielle», commente Steeve Pasche. Sur la Riviera, où le Modern Times a ouvert ses portes, les hôteliers sont, eux, parvenus à maintenir leurs prix, en partie grâce à la venue des visiteurs des pays du Golfe en plus grand nombre et pour de plus longs séjours. Ce qui est aussi appréciable.

Le miroir de l’économie

«Le tourisme est le miroir de l’économie, résume Andreas Banholzer. Or, celle-ci est très dynamique dans le canton de Vaud. Cela profite particulièrement au tourisme d’affaires, qui constitue un socle permettant au tourisme vaudois de bien traverser les crises.»

Les régions de montagne, dont les nuitées sont restées en recul en 2016 pour la plupart, l’ont aussi compris. Davantage exposées aux conditions météorologiques et ne bénéficiant pas autant que les villes de la clientèle extra-européenne, elles se mettent aussi à attirer des séminaires.

Mais tout ne s’est pas fait en un jour, relève Andreas Banholzer: «Il a fallu convenir d’une cohérence en matière de promotion. Dans le canton de Vaud, la conscience de travailler ensemble a grandi.» Pour preuve, Montreux et Lausanne vont unir leurs bureaux des congrès respectifs. Historique! (24 heures)