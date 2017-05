Les Buveurs d’orge ont retrouvé un peu de jus

Un président fraîchement élu, un comité partiellement remis à neuf et des membres moins passifs… L’Association des buveurs d’orge Vaud (ABO) retrouve progressivement l’envie d’écluser quelques mousses et de les faire découvrir.

En avril dernier, le président sortant, Lionel Gavin, et son comité lançaient un appel à l’aide en convoquant une assemblée générale extraordinaire. En cause? Un manque de sang neuf, une implication des membres actifs en chute libre et donc un comité à la motivation chancelante. «Depuis, on a retrouvé une dynamique, se réjouit le président actuel, Nicolas Renou. Il y a de nouvelles idées, comme l’organisation d’un atelier sur la manière de déguster la bière. Cela manquait à notre programme. Parallèlement, nous relançons les visites de brasseries.»

Née il y a 26 ans, la plus ancienne branche suisse de l’ABO entend également profiter de la prochaine Fête de la bière de Vevey pour rappeler qu’elle existe et recruter. Car force est de constater que la manifestation est bien plus célèbre que l’association qui l’a créée il y a un quart de siècle. C’est d’ailleurs l’ABO qui l’a ramenée dans la Ville d’Images en 2011, après un crochet à Lausanne puis une déconfiture à Martigny. «Les premières années à Vevey ont été compliquées financièrement, explique Maxime Gomez, président de la manifestation. Mais le succès est allé croissant.» Jusqu’à l’édition 2016, qui a battu tous les records. «Nous avons largement dépassé les 10 000 litres vendus. Cela est en partie dû à une météo magnifique et au fait que, pour la première fois, la fête se tenait sur quatre jours au lieu de trois.»

Rebelote cette année, les amateurs de mousses ont rendez-vous dès le mercredi précédant l’Ascension. Au menu? Quelque 150 bières du monde entier. «Nous continuons avec le concept d’un bar à pression et d’un bar à bouteille, annonce Maxime Gomez. Ça nous permet d’avoir un point avec service rapide et un autre où les clients peuvent déguster et prendre le temps de discuter avec notre staff ou avec les producteurs eux-mêmes.» Trois brasseries romandes – le Jorat (Vulliens), Cayon (Aigle) et White Frontier (Martigny) – seront présentes derrière le bar. Concerts et animations compléteront l’ambiance. (24 heures)