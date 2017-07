Les Diablerets, l'un des plus beaux villages de Suisse

Les Diablerets (commune d’Ormont-Dessus) fait partie des 12 finalistes du concours «Le plus beau village de Suisse», coorganisé par L’Illustré. C’est le seul Vaudois en course. L'autre romand est Les Marécottes, en Valais.

Bouffée d'air frais

«Vous me l'apprenez! C'est une bonne nouvelle, une fierté et un honneur pour notre commune. Mais encore plus une bouffée d'air frais en ces temps difficiles que traverse l’économie de montagne», déclare Philippe Grobéty son syndic.

Le public a jusqu’au 24 août pour départager les 12 candidats. Le vainqueur sera proclamé le 7 septembre. (24 heures)