Les Evouettes, village authentique et bientôt contourné

Le hameau des Evouettes (900 âmes) compose depuis la nuit des temps avec Le Bouveret (3100 habitants) la commune valaisanne de Port-Valais. «Le Bouveret est le site touristique très couru de notre commune car en bordure de lac. Les Evouettes est son pendant plus rural et viticole. Ce sont deux entités différentes», résume Pierre Zoppelletto, président de Port-Valais.

«Une identité riche et personnelle»

Le Bouveret est fort bien doté avec ses parcs d’attractions connus loin à la ronde, son port, sa marina, ses zones commerciales. De là à faire passer Les Evouettes pour une banlieue? Un parent pauvre? «Pas pour moi en tout cas», dit Benjamin Le Maguet. Le jeune chef du restaurant éponyme vante «la riche identité très personnelle des Evouettes, village particulièrement authentique, beaucoup plus proche de la nature que Le Bouveret.»

Les vignes des Evouettes, près du Camping des Ravers, produisent des crus réputés en Valais et ailleurs. Le Rhône tout proche offre des terres fertiles où s’étendent diverses exploitations agricoles. Notamment les graines de la fratrie Zollinger, leader suisse des semences bio. «Pour moi, Le Bouveret et Les Evouettes sont totalement complémentaires. J’apprécie ici ce côté plus rural, où l’on se promène à pied ou à vélo, où il fait bon vivre et travailler», glisse Tulipan Zolliger.

D'importants travaux à venir

Le hameau, dont le nom signifie en très vieux patois «Eaux folles», s’étend au bord du Rhône d’un côté et sur ses hauts – Evouettes d’Amont. A l’ombre tutélaire du Grammont. Et avec en guise de belle randonnée, un détour par l’alpage de Chalavornaire. Les Evouettes est toutefois coupé en deux par la route cantonale. «Cette césure défigure notre village, il est vrai», poursuit Tulipan Zollinger. Aux heures de pointe, elle est totalement bouchonnée. Quand bien même la H144 a offert une alternative à la vieille route et le terrible et interminable passage de la Porte-du-Scex. D’ici quatre ans, d’importants travaux, qui vont bientôt débuter, permettront de contourner totalement Les Evouettes, via notamment un tunnel.

«Bien sûr, on a le bruit de la route et quelques inconvénients qui y sont liés», reconnaît Steve Monod, patron du Restaurant Le GT. Mais pas de quoi faire partir le chef qui s’est installé aux Evouettes il y a quatre ans. Avec une grande satisfaction. «On évoque souvent les préjugés qu’ont les Valaisans à l’égard des Vaudois. J’affirme le contraire. J’ai été très bien accueilli aux Evouettes. J’y suis heureux», confie le chef qui a dirigé précédemment des enseignes à La Croix-sur-Lutry et Lucens.

Entre Vaud, Valais et France Voisine

Les autres activités que rurales sont confinées des deux côtés de la route, mais sont peu légion. On compte néanmoins une poignée de commerces, une école primaire et la grande salle polyvalente de Port-Valais: la Tauredunum, où se déroulent notamment les spectacles des sociétés et autres lotos. Elle tient son nom du mont Taurus qui s’est effondré en 563, enfouissant plusieurs villages et créant une vague dévastatrice sur le Léman.

Tous nos interlocuteurs apprécient la situation géographique, et quand même assez privilégiée, des Evouettes. Entre Vaud, Valais et France voisine. «Village très central, proche de tout», résume Benjamin Le Maguet. «Mes clients sont là en dix minutes grâce à la H144, c’est forcément très appréciable», renchérit Steve Monod.

Sinon, le train s’y arrête depuis 1859. Petite anecdote piquante et sans doute unique en Suisse: jusqu’à la pose de barrières automatiques et oscillantes en 2007, le train devait s’arrêter et céder le passage aux voitures! (24 heures)