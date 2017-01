Les Pléiades, paradis des apprentis de la glisse

L’offre de la station

Les Pléiades proposent 8 km de pistes de ski sur quatre installations: la Cuvette, les Motalles, la Châ et Prantin. La station possède, en outre, une quinzaine de kilomètres de pistes de ski de fond répartis en trois boucles de 3, 7 et 10 km. Tous les samedis soir du 7 janvier au 4 mars, Les Pléiades proposent le Chemin des lanternes, une balade en raquettes sur deux itinéraires éclairés. Un forfait combine le train, les raquettes, la fondue au Restaurant Les Pléiades et un verre de bienvenue. Il faut compter 43 francs pour les adultes et 32 francs pour les enfants. Réservation obligatoire sur www.mob.ch ou au 021 989 81 90.