Les Rochers-de-Naye passent le cap des 100 000 voyageurs en 2016

«Nous sommes très heureux d’être arrivés au bon moment. J’adore cette région de Montreux où j’ai d’ailleurs travaillé quelques mois», commente Jeannette Rüegsegger, accompagnée de son époux, Jürg, et de leurs enfants Til, Sae et Ella. Accueillie en grande pompe, sous une pluie de confetti, cette famille bernoise de Langnau a permis mercredi à la ligne de train Montreux - Glion - Naye de passer le cap des 100 000 voyageurs annuels arrivant au sommet. Il s’agit d’une première depuis la création du chemin de fer, il y a 124 ans.

Offres multiples

«Ce seuil a pu être franchi grâce à la reconnaissance depuis décembre 2015 des abonnements généraux (AG) sur la ligne, du demi-tarif et des différentes cartes journalières en vigueur depuis le début 2016, explique Georges Oberson», directeur général du Groupe MOB. Mais d’autres actions récentes proposées par le groupe MOB, dont les offres «train et repas» pour les plus de 55 ans, contribuent aussi à ce succès. Celui-ci est d’autant plus marquant que la ligne de train a été fermée durant tout le mois de novembre entre Caux et les Rochers-de-Naye.

Et le franchissement de ce cap tombe à point nommé, quelques jours avant le 125e anniversaire, l’an prochain, du tronçon Glion - Naye, dont la construction en 1892 avait constitué un véritable exploit technique. Elle avait été précédée par l’inauguration, en 1883, du funiculaire Territet - Glion. La ligne de train Montreux - Glion n’avait été ouverte, elle, que quelques années plus tard, en 1909. (24 heures)