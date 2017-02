Les communes de la Riviera doivent investir pour la future step

La problématique est générale en Suisse: en raison du retard pris dans la mise en séparatif des réseaux, trop d’eaux claires s’écoulent dans les stations d’épuration (steps). Le phénomène est très visible dans le canton de Vaud, qui détient le record de Suisse du nombre de steps, 170 à ce jour.

Sur la Riviera, le sujet est particulièrement épineux. Car il en va aussi du coût de la future grande installation régionale, programmée pour 2020 à Villeneuve (lire ci-dessous). Aujourd’hui, la facture est estimée à 250 millions de francs, compte tenu de l’évolution du nombre d’habitants, de la consommation d’eau et, surtout, de la quantité de boues que la future installation devra traiter.

Réseau à moitié inachevé

Or, comme ailleurs dans le canton, les trois steps actuellement en service à Vevey, à Clarens et à Roche traitent inutilement trop d’eaux claires. Les communes tardent à les séparer des eaux usées. «Actuellement, dans notre périmètre, qui comprend tous les bassins versants de Vevey à Villeneuve, seuls 40% du réseau séparatif sont réalisés», explique Eric Giroud, directeur du Service intercommunal de gestion (SIGE). Même si cette proportion est dans la moyenne cantonale, elle pose un gros problème sur la Riviera.

«Si nous calibrons la future station d’épuration sur la base des volumes de liquides traités à l’heure actuelle par les trois steps, nous courons le risque de la surdimensionner», précise Caleb Walther, président du SIGE.

Les calculs de projection sont rendus d’autant plus difficiles que le débit des eaux claires, qui provient quasi exclusivement de la pluie, varie fortement et est difficilement planifiable. A l’inverse, il est déjà arrivé qu’une step sous-dimensionnée ne puisse plus assurer le traitement de l’eau lors de fortes précipitations. Ce qui pourrait du reste se produire à Vevey, où les installations sont proches de la saturation.

Des coûts à maîtriser

«Si une step n’est pas adaptée à la réalité hydraulique, ce sont surtout ses coûts d’exploitation qui augmentent, précise Philippe Vioget, directeur de l’Environnement industriel urbain et rural vaudois. Or ce surplus d’eaux claires s’écoulant dans les steps serait bien mieux dans les ruisseaux de plus en plus asséchés.» Car le rendement des installations de traitement diminue lorsque les eaux usées sont diluées par les claires.

«L’exploitation de la future step régionale pourrait coûter plus cher»

C’est justement pour maintenir un taux d’épuration aussi élevé que possible que la loi oblige à séparer les eaux. Polluées, elles doivent être dirigées vers les steps, alors que les eaux claires devraient être restituées au milieu naturel, dans les cours d’eau ou les lacs. Pour toutes ces raisons, le SIGE enjoint aux communes de la Riviera d’achever leurs réseaux séparatifs. «N’étant pas propriétaires des canalisations communales, nous ne pouvons que demander aux Municipalités d’intégrer systématiquement les travaux de séparation des eaux à chaque fois qu’une route est ouverte pour d’autres interventions», poursuit Caleb Walther. «Nous savons aussi que les communes n’effectuent presque jamais ces travaux seuls, car ils sont coûteux et pas prioritaires pour elles. Ce que nous comprenons», ajoute Eric Giroud.

Futures économies

Paradoxalement, c’est donc une motivation financière qui devrait inciter les localités de la Riviera à étendre leurs réseaux séparatifs. La facture de la future step régionale ainsi que ses coûts d’exploitation pourraient ainsi être réduits. Et cela même si ce projet devrait être subventionné par la Confédération, grâce à la nouvelle taxe de 9 francs par année et par habitant raccordé qu’elle encaisse depuis le 1er janvier 2016. Berne soutient en effet la construction de steps en mesure d’absorber les micropolluants. Ce qui sera le cas de celle projetée à Villeneuve. (24 heures)