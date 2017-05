Les comptes 2016 de Vevey sont rouge vif

Les prévisions pour les comptes 2016 de Vevey étaient déjà très pessimistes, la réalité des chiffres est encore bien cruelle. Là où le budget tablait sur un excédent de charges de 3,6 millions (sur un budget total de plus de 140 millions), le compteur est descendu jusqu'à -5,8 millions, soit une différence de plus de 2 millions! «Il s'agit du plus mauvais résultat des dernières années», admet Etienne Rivier, municipal PLR des finances.

La Municipalité avait pourtant bien tenté d'amortir le choc en cours de route avec des économies pour près de 1,3 million de francs, mais pas de quoi compenser l'énorme diminution des revenus de 3,5 millions de francs. La commune, dont les finances toussent depuis des années, devra se retrousser les manches pour inverser la tendance.

La majeure partie de cette baisse des revenus vient d'une baisse conséquente des rentrées fiscales sur les personnes physiques, a expliqué Etienne Rivier. Même une embellie des rentrées fiscales sur les entreprises n'a pas permis de compenser. L'augmentation chronique de la facture sociale n'a pas arrangé les affaires de la commune de la Riviera.

La Municipalité s'est lancée depuis plusieurs mois dans une réflexion de fonds pour échafauder un plan de relance. «Des pistes sont à l'étude, reprend le municipal. Nous travaillons activement à trouver des solutions et nous nous apprêtons d'ici à l'été à revenir avec une proposition importante, quasi historique.»

Derrière la tournure grandiloquente se cache, sans le dire vraiment, la perspective d'une hausse d'impôts. De combien? Toute la question est là et le ministre ne s'aventurera pas plus loin. Les Conseils communaux de ces prochains mois s'annoncent animés. (24 heures)