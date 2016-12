Les petits Boélands recalés dans les crèches locales?

Les enfants de La Tour-de-Peilz ne seront plus prioritaires dans les crèches et garderies de la commune. C’est l’une des décisions du Conseil communal de mercredi soir à l’heure de plancher sur le budget 2017. L’objectif était clair: réduire au maximum un déficit annoncé de 1,9 million de francs.

Partant du principe qu’on ne dépense que l’argent que l’on a, les autorités ont été amenées à faire des choix drastiques suite au refus en votation populaire d’une hausse d’impôts de six points (de 64 à 70), deux pour la gestion du ménage courant et quatre pour le Collège Courbet et la rénovation du château.

La principale diminution acceptée concerne le réseau d’accueil de jour REVE (Chardonne, Corseaux, Corsier, Jongny, La Tour-de-Peilz, Vevey), de 3,9 à 3,3 millions, soit 600'000 francs économisés. Au vu des moyens à disposition, la Commission des finances (Cofin) a en effet appelé à «consolider les acquis, mais sans augmentation des prestations». Pour ce faire, elle a invoqué la hausse sensible du budget du REVE, «soit 68% depuis 2015», ce qui correspond en gros à trois points d’impôts ou 1,5 million de francs. Une forte majorité du Conseil a suivi sa proposition.

Le municipal des écoles Olivier Wälchli a bien tenté de plaider le maintien du montant supérieur: «Le budget est en hausse car les prestations ont été améliorées. De nouvelles places ont été créées depuis 2015, notamment douze avec l’agrandissement de la garderie Clin d’Œil, à Vassin. Cela demande un encadrement en personnel supplémentaire, qui a un coût. Sans compter que la liste d’attente est longue». L’argument n’a toutefois pas fait mouche.

S’il a pris acte du vote, Olivier Wälchli a aussitôt prévenu: «Dans ces conditions, en cas de départ d’un enfant, nous ne pourrons accepter quelqu’un de La Tour-de-Peilz faute de moyens et proposerons la place au prochain enfant sur la liste venant d’une autre commune.»

Pas d’animateur jeunesse

La Municipalité a vu la plupart de ses propositions de réductions acceptées pour un total de près de 700'000 francs. «Entre autres, l’achat de véhicules de voirie (80'000 francs), certains travaux habituels de rénovation de logements (35'000), d’entretien de vignoble (35'000) ou de mobilier scolaire (30'000) attendront 2018», explique Jean-Pierre Schwab, municipal en charge des finances. L’engagement d’un animateur jeunesse de plus passe aussi un tour (82'000 francs).

L’assemblée a aussi décidé de gommer 45'000 francs prévus pour améliorer le wi-fi dans les classes d’école. La Cofin s’est dite «peu convaincue par la pertinence de cet investissement vu la situation budgétaire actuelle».

Les Boélands n’auront en outre pas droit dès l’an prochain à un système d’accès par carte magnétique à leur déchetterie et ce pour cause d’une probable incompréhension au moment du vote (lire ci-contre).

Au final, le budget 2017 boucle sur près de 900'000 francs de déficit (60,8 millions de charges et 59,9 millions de recettes), soit un million de moins qu’au début de la séance du Conseil communal.

Restait une dernière inconnue: la marge d’autofinancement. Elle ne l'est plus depuis hier après-midi, s'inscrivant en négatif de 319'000 francs. «A la lueur de ces nouveaux chiffres, la Municipalité devra se pencher sur la question d’une éventuelle hausse d’impôts courant 2017», conclut l’argentier communal Jean-Pierre Schwab. (24 heures)