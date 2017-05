Les recettes fiscales de Montreux ont augmenté

«L’exercice écoulé est bon, nos charges sont maîtrisées et les indicateurs économiques au vert. Nous sommes donc confiants en l’avenir», explique Pierre Rochat, municipal des Finances. Avec 146,5 millions de francs de revenus et 145,8 millions de charges, les comptes 2016 de Montreux laissent apparaître un bénéfice de 625 000 francs, alors qu’une perte de 2,3 millions était budgétisée.

A l’origine de ce bon résultat, les recettes fiscales sont en augmentation de 6 millions (93,9 millions contre 87,9 millions en 2015), notamment grâce aux impôts sur les personnes morales, les successions et sur les donations. En revanche, parmi les impôts non récurrents, la diminution des droits de mutation et des recettes sur les gains immobiliers reflète le tassement des transactions immobilières en 2016.

Même si la facture sociale augmente, les charges sont, elles, inférieures aux prévisions. Notamment en raison de dépenses salariales (-1,4%) et de frais liés aux biens et services (-2,3%) en baisse. La marge d’autofinancement poursuit la progression amorcée l’an passé et atteint 9,6 millions, en augmentation de plus de 4,3 millions de francs (+55%) par rapport à 2015.

Les dépenses d’investissements pour l’année écoulée s’élèvent à plus de 25 millions de francs (avant déduction des subventions intercommunales et cantonales pour le stade de la Saussaz de 13 millions). L’excédent de liquidités dégagé par l’exercice a ainsi permis de couvrir la quasi-totalité des dépenses nettes d’investissement. «Tous les comptes des charges dont nous avons la maîtrise sont inférieurs aux projections budgétaires correspondantes, résume Pierre Rochat. Et la plupart des comptes de recettes se soldent par un résultat supérieur à celui projeté.»

Avec les nombreuses constructions à venir (La Corsaz, Les Grands Prés, Les Charmes ou encore la parcelle de l’hôpital), la perspective d’augmentation du nombre d’habitants, qui générera des recettes fiscales supplémentaires, renforce encore la confiance de la Municipalité. L’Exécutif entend par conséquent poursuivre le programme d’investissements – estimés à 35 millions de francs cette année – notamment dans le domaine des infrastructures: écoles, administration, aménagements urbains ou encore rénovation du Centre de Congrès 2m2c.

«Ces investissements rendront néanmoins le recours à l’emprunt nécessaire, relève Pierre Rochat. Mais en comparaison avec d’autres communes de même taille, le niveau d’endettement de Montreux reste modéré.» La dette brute s’élève à 45 millions de francs. Bien moins qu’à Vevey. (24 heures)