Moisson de déchets sur les pistes de ski de Villars

Des piquets de balisage, une pelle à neige, des bouteilles en PET ou en verre en veux-tu en voilà, des mégots, des machins en plastique plus ou moins identifiables… Les bénévoles de tous âges qui se sont engagés sur les pistes villardoues n’ont pas chômé, samedi. Ils étaient une soixantaine à avoir répondu à l’appel de l’Office du tourisme et de la Commune d’Ollon, épaulés par la fondation veveysanne Summit Foundation qui œuvre pour sensibiliser la population à l’impact du littering.

Chargé de projets pour cette dernière, Olivier Kressmann et son fils Samuel ont participé à l’opération: «Je suis concerné à double titre: j’ai un chalet à Villars.» Au sortir du train, il sait ce qui l’attend: chaque année, la fondation accompagne différents partenaires (collectivités, sociétés de remontées mécaniques, etc.) dans l’organisation d’une cinquantaine d’opérations du genre en station. «On retrouve deux catégories de déchets: ceux abandonnés ou perdus par les particuliers et ceux qui proviennent de l’exploitation du domaine.»

Skis, chaussure et déguisement

Comme pour donner raison à Olivier Kressmann, les piquets de balisage constituent une bonne part du «butin» sur le haut du secteur choisi. «Lorsqu’on s’approchera des remontées mécaniques, on trouvera d’autres types d’ordures.» Les mégots y sont plus fréquents, les bouteilles aussi. «Il y a vraiment de tout, poursuit Olivier Kressmann. Des bâtons, des skis… Une fois, on a ramassé une chaussure de ski. Celui qui l’a perdue a dû passer une mauvaise fin de journée.»

D’autres objets moins hivernaux font aussi partie des incontournables: téléphones, préservatifs, petites culottes, bouchons de champagne… La perle du jour? «Un déguisement de vache, certainement abandonné après la course Fisherman’s Run», signale Madeline Barrand, de l’Office du tourisme villardou.

Impact psychologique

A l’approche du départ de la télécabine du Roc d’Orsay, Christophe De Lattre désigne un alpage: «On trouve souvent des restes de feux d’artifice: les gens en tirent depuis ici le 31 décembre.» L’habitant de Chesières n’a pas hésité une seconde à se porter volontaire: «Gamin, je venais nettoyer les pistes avec les écoles. Je suis le premier à profiter du domaine skiable et des sentiers de rando, mais on oublie vite le travail d’entretien qu’il y a derrière.»

Pour Olivier Kressmann, l’exemple est excellent: «On sous-estime l’impact psychologique de ces opérations. Les enfants y sont très sensibles. Une majorité de bénévoles adultes a participé durant leur enfance.» Selon lui, la prise de conscience existe bel et bien: «Au contraire des villes où le littering est en progression, il a plutôt tendance à diminuer dans la nature. Mais nous n’avons aujourd’hui pas de données statistiques qui confirment ce sentiment, comme c’est le cas en milieu urbain.»

Durant cette demi-journée de labeur, environ 800 l d’ordures ont pu être évacués. Pour connaître le poids, il faudra attendre le passage de la voirie, lundi. Mais pour Madeline Barrand, c’est une réussite: «C’est la première fois que nous organisons une telle opération et nous avons malheureusement dû refuser des bénévoles, en raison du secteur limité que nous avions choisi.» (24 heures)