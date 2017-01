Nouveau round pour la future place du Marché

Juste avant de raccrocher leurs casquettes d’élus durant les Fêtes, les conseillers communaux veveysans ont réactivé l’un des dossiers les plus attendus en ville: le réaménagement de la place du Marché. En allouant les 441'000 francs demandés par la Municipalité pour des mandats d’étude parallèles (lire ci-contre), les autorités ont relancé une fois de plus la machine. A une large majorité, mais non sans une discussion qui va gagner en intensité ces deux prochaines années: l’objectif est d’attaquer la refonte de la place juste après la Fête des Vignerons de 2019.

En faire un lieu de vie

Sur le fond, personne ne conteste l’importance de valoriser la plus grande place d’Europe donnant sur un plan d’eau, ni la volonté d’y limiter l’accès aux voitures et d’en faire, plus encore, un lieu de vie. Pour éviter des scénarios tous azimuts, la Municipalité a toutefois arrêté deux principes: la suppression de 200 des 450 places de parc et le renoncement définitif à un parking souterrain. «Sur ce deuxième point, il faut se rendre à l’évidence, explique le municipal de l’Urbanisme Jérôme Christen (Vevey Libre), il n’y a pas aujourd’hui de majorité politique pour aller dans cette direction.»

Une «évidence» qui n’en est pas une pour le PLR. «On ne peut pas enlever toutes les places de parc, ni même les réduire de moitié, a lancé Danièle Kaeser. Il faut penser aux commerçants, à la vieille ville.» Et de déposer un amendement en faveur de la prise en considération d’un tel parking.

«Si l’idée d’un parking souterrain, balayée à l’époque, est réactivée, nous allons à nouveau partir dans tous les sens et nous arriverons à un nouvel échec du projet de réaménagement.»

La gauche et Vevey Libre ont toutefois fait capoter la proposition à une large majorité. «Premièrement, on ne pourra pas revenir en arrière si un parking souterrain est construit, contrairement aux places en surface qui peuvent être diminuées dans le temps dès que se mettront en place d’autres alternatives de parcage et de transports en commun, a plaidé la socialiste Caroline Gigon (PS). Deuxièmement, il n’est pas certain qu’un parking de 200 à 250 places soit rentable, sans penser aux coûts liés à la proximité du lac.» Fabienne Despot (UDC) ajoute: «Si l’idée d’un parking souterrain, balayée à l’époque, est réactivée, nous allons à nouveau partir dans tous les sens et nous arriverons à un nouvel échec du projet de réaménagement.»

Une concertation participative

Une autre proposition de Décroissance-Alternatives a été largement rejetée. Le parti demandait 30 000 francs supplémentaires pour organiser une démarche participative «plus large» et «en amont» du mandat d’études. Or, de nombreux élus ont estimé que la proposition municipale comprend déjà une démarche suffisante dans ce sens, sans compter le travail effectué par le passé (dont le sondage Albatros en 2008). «Je soutiens l’organisation de telles démarches, mais la question est de savoir où s’arrêter», a notamment lancé Bastien Schobinger (UDC).

A noter que la Municipalité est favorable à l’idée de vider la place du Marché durant un jour, afin de permettre de visualiser l’espace concerné par le projet. (24 heures)