Pêche miraculeuse à La Tour-de-Peilz

«J’ai d’abord pensé que c’était un gros brochet.» Au large de la Becque, à La Tour-de-Peilz, André Jacot n’en a pas cru ses yeux jeudi matin vers 8 h 30. Au terme de 15 minutes d’effort à l’arrière de son bateau – un Vent du Nord –, il a dû se résoudre à l’évidence: l’impressionnante prise est une truite de 93 cm. «Mon précédent record était de 72 cm», lance le retraité de 77 ans et passionné de pêche à la traîne (soit en laissant «traîner» les fils à l’arrière du bateau).

Cet habitant de Lausanne connaît on ne peut mieux les lieux, lui qui a vécu un demi-siècle dans la commune de la Riviera. «J’y ai toujours conservé ma place d’amarrage et je sors mon bateau deux à trois fois par semaine.» A son tableau de chasse, il aime rappeler le brochet de 1 m 35 qui avait mordu à son hameçon un jour de 2014.

Les nouvelles allant vite dans le microcosme des passionnés, Peter Ehrensberger a immédiatement accouru pour jeter un œil à la pêche miraculeuse: «Je suis allé chercher une balance, mais ce n’était pas assez grand, alors j’ai pris un pèse-personne, explique ce membre de la commission scientifique de la Fédération internationale des pêcheurs amateurs du Léman (FIPAL) et président de la section Vevey. Huit kilos, ou seize livres pour parler en langage de pêcheur! C’est une pièce de collection. Quand on attrape une ou deux prises comme ça dans sa vie, on peut s’estimer un pêcheur heureux.»

Vidée, la truite a livré 7,3 kilos de chair délicate. «J’en ai retiré deux gros filets, reprend André Jacot. Un pêcheur du coin m’en a proposé 200 francs, mais j’ai refusé. Ils seront parfaits pour deux bons petits repas en famille à l’occasion.»