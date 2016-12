Père Noël pour «remplir la marmite»

«Etre artiste, c’est crever de faim! Et c’est comme ça qu’il est créatif!» Le ton est lancé, Didier Dvorak n’est donc pas devenu Père Noël pour perpétuer la tradition ni par amour pour la barbe blanche et le costume rouge. Le quinqua a commencé à endosser l’habit du gros barbu par nécessité. C’était en 1994, époque où il gagnait sa vie principalement comme artiste de cirque. Et en décembre il animait (et anime encore) les soirées d’entreprise, les fêtes familiales et les centres commerciaux. «Je ne cherchais pas à faire bouillir la marmite, mais d’abord à la remplir!»

De cheminée en cheminée

C’est par petites annonces dans la presse qu’il s’est mis au service des familles en manque de tontons ou autres volontaires disposés à jouer au distributeur de cadeaux vivant pendant le réveillon. Le succès est vite au rendez-vous. Les 24 et 25 décembre, le saltimbanque pouvait rendre visite à une trentaine de logis, sa hotte toujours pleine des cadeaux que les parents cachaient dans un lieu stratégique. «Je suis intervenu sept années de suite dans une même famille. J’ai été témoin de l’arrivée de la cadette, du vieillissement des grands-parents, de la mort du chien, etc. Quand la mère n’a plus fait appel à moi, ça m’a fait un pincement au cœur.»

Didier Dvorak est un grand sentimental qui le cache très mal. En couple avec Silke Pan, il a cessé du jour au lendemain les acrobaties et autres numéros spectaculaires (il avalait des sabres, se couchait sur des clous, élevait des scorpions, entre autres) le jour où son épouse a fait une chute l’obligeant à troquer la voltige pour le handbike.

Mais revenons à notre barbu. En plus de vingt ans de service dans son costume rouge, Didier Dvorak a vu «le pire comme le meilleur». Le pire? «Lorsque j’ai assisté au conflit d’autorité entre le père et son cadet. La belle-famille étant présente, le papa a voulu montrer qui commandait. Il a forcé son fils à me réciter son poème alors que le petit était tétanisé. Le frère et la sœur en ont rajouté une couche en lui demandant avec insistance d’obtempérer. En tant que Père Noël, je suis censé apporter un peu de joie et de bonheur, et là j’ai clairement servi d’autres intérêts.»

Les patins du traîneau chauffent

Et le meilleur? «Un soir, je suis arrivé en retard dans une famille. Il faut dire que mon timing était toujours assez serré. Je prévoyais trente minutes sur place et quinze pour me déplacer. Parfois, en fonction des conditions météorologiques, les patins de mon traîneau chauffaient un peu trop! Quand enfin j’arrive, le petit s’est endormi sur le canapé. Je suis allé doucement le réveiller. Il a ouvert des yeux gros comme des soucoupes. Il est passé d’un rêve endormi à un rêve éveillé. Il a commencé à tout me raconter: sa maîtresse, ses copains, les vacances. Il parlait tellement vite que je n’ai rien compris. Dans l’appartement, l’ambiance était à la fête.»

Il faut dire que ce Père Noël là n’a jamais manqué de ressources pour impressionner les petits et faire rire les grands. Lors de chacune de ses interventions, il prenait avec lui le Livre de contrôle des enfants sages. Un manuel dans lequel il inscrivait, à la main, quelques anecdotes sur les enfants à qui il rendait visite. «Quand tu débarques dans une famille, tu n’as que quelques minutes pour te faire une idée sur le type de Père Noël que tu dois être.»

Confidences enfantines

Et de poser la question à mille cadeaux: «As-tu été sage cette année?» «Certains enfants répondent carrément non. La plupart disent oui, mais ajoutent quelques vérités: je me suis battu avec mon copain, j’ai embêté ma petite sœur. Quoi qu’il en soit, je vérifie devant eux si j’ai reçu un rapport de gentillesse.» Vient le moment où l’artiste rit sous barbe: «Je consulte mon cahier et je fais mine de ne pas trouver le prénom de l’enfant: bizarre, je ne te trouve pas dans les premières pages… Ça fait marrer les parents et le petit est suspendu à mes lèvres.» Un moment que Didier Dvorak a vécu des centaines de fois et qu’il a fini par compiler dans un livre qui paraîtra peut-être un jour.

L’artiste s’est reconverti dans la décoration de ballons sous le nom de Canniballoon Team. «Depuis neuf ans, je pompe l’air aux gens et ils en redemandent.» Alors que sa femme bat des records sur son vélo, son équipe réalise labyrinthes, châteaux et autres constructions en ballons. Mais, lorsque son agenda le lui permet, il enfile toujours avec plaisir son costume rouge. (24 heures)