Pour les CFF, un collège à la Cour aux Marchandises à Vevey est possible

C’est une nouvelle qui pourrait rebrasser les cartes dans deux des principaux projets menés à Vevey ces prochaines années: le quartier de 800 habitants et les surfaces de commerce prévus par CFF Immobilier et par la Commune entre l’avenue Reller et les voies CFF (dit PPA Cour aux Marchandises), et le collège tant attendu que les autorités planifient à l’avenue des Crosets. Le bras immobilier de l’ex-régie fédérale, qui mène campagne pour le PPA soumis au vote populaire le 12 février prochain, se dit prêt aujourd’hui à envisager de faire d’une pierre deux coups: intégrer le collège à son projet intitulé «Places Reller».

Simple argument de campagne? Les CFF s’en défendent. «A la suite de demandes récurrentes de certains opposants au collège ou référendaires, nous avons simplement fait une première analyse pour voir si un collège était réalisable du point de vue des autorisations, du point de vue financier et du point de vue technique, explique Guillaume Dekkil, chef de projet. La conclusion est plutôt favorable mais doit encore faire l’objet d’analyses approfondies. Il serait, le cas échéant, projeté sur la parcelle la plus à l’ouest, pour l’instant destinée à un immeuble de bureaux. Les surfaces sont suffisantes: 10'000 à 15'000 m2. Mais la décision ne nous appartient pas. Nous proposons simplement une alternative au cas où le projet prioritaire de la Municipalité n’aboutirait pas.»

«Nous prenons acte de cette possibilité, mais nous restons fermement convaincus que la meilleure solution est à Gilamont, clarifie la syndique, Elina Leimgruber. Nous ne fermons pas la porte, mais nous sommes dans l’inconnu, on ne peut pas parler de plan B à ce stade, tout au plus d’un plan Z.»

Depuis plusieurs années, la Municipalité défend en effet sa copie d’un collège à 66 millions sur l’ancien terrain d’athlétisme de Copet.

Elle fait face à un groupe de riverains et a essuyé en juillet dernier une décision de justice lui donnant tort sur certains aspects. L’Exécutif communal a néanmoins affiché rapidement sa volonté de poursuivre et a même annoncé une nouvelle mise à l’enquête de son projet «amélioré» en mai prochain (notre édition du 19 décembre).

La Municipalité avait elle-même étudié l’option d’un collège dans le périmètre Cour aux Marchandises à la genèse du projet d’école: «Les conclusions étaient alors sans appel: coût du terrain (ndlr: les CFF sont propriétaires), proximité des voies, et donc risque OPAM important (ndlr: Ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs), et difficulté d’intégrer tous les éléments extérieurs prévus, notamment un préau, une salle de gym triple et des équipements sportifs. En bref, une solution bancale», rappelle la syndique.

«Nous avons étudié la norme OPAM, précise Guillaume Dekkil, et il semble qu’un collège soit envisageable moyennant des mesures dites «constructives» appropriées: traitement de façades, orientation des voies de fuite, bouches d’aération en hauteur, etc.» Elina Leimgruber tient tout de même à avancer un autre argument: «Il faut bien avoir conscience que si un collège se faisait à la Cour aux Marchandises, ce sont plus de 4 millions de francs de crédit d’études qui auraient été dépensés pour rien ces dernières années dans le projet de Gilamont. Il faudrait tout reprendre à zéro, sans garantie de succès pour autant.»

Guillaume Dekkil n’entend pas prétériter le projet municipal: «Nous avons été interpellés sur le sujet, nous y répondons. Ça ne va pas plus loin. Nous savons qu’un projet est mené par la Ville et il doit être prioritaire. Nous avons simplement étudié la faisabilité de ce collège, mais nous le répétons: cette décision ne nous appartient pas et nous respecterons le choix de la Municipalité.»

Le vote du 12 février sur le PPA donnera un premier élément de réponse. Un autre viendra de la mise à l’enquête du collège à Gilamont au printemps – et son lot d’oppositions annoncées. Si le projet de Copet devait, à terme, capoter en justice, l’option Cour aux Marchandises pourrait alors voir sa cote remonter. Un scénario qui, pour l’heure, relève du mirage. (24 heures)