Pour leurs fondeurs, Les Mosses ont emprunté la neige de Château-d’Œx

Jeudi après-midi, il neigeait à gros flocons sur Les Mosses, donnant enfin un aspect hivernal à la station. Mais un coup de pelle de Paul-François Mermod, dit Pollux, dans la poudreuse rappelle la réalité de ces Fêtes: «Il n’y a que quelques centimètres», constate celui qui bichonne les pistes de l’Espace nordique. Malgré les faibles précipitations, deux boucles de 1,5 et 2,5 km, sur les 42 km de pistes de l’Espace nordique, ont pu être tracées dans le secteur de Pra Cornet, au prix de très gros effort.

Tout avait pourtant bien commencé. Le 10 novembre, il tombe près d’un mètre de neige. «En 22 ans, je ne me souviens pas qu’on a pu ouvrir la totalité des pistes de fond aussi tôt avec des conditions aussi idéales.» Puis la pluie et le fœhn s’en sont mêlés. «Dix jours après, tout était ratiboisé. On a un peu de chance du côté de la piste rouge: il n’y a quasi pas de soleil. Du coup, même avec le redoux, elle a bien résisté.»

Mais, pour la maintenir ouverte, l’équipe de l’Espace nordique des Mosses a dû travailler dur. «On a fraisé la neige sur les bords pour la ramener sur la piste, explique Paul-François Mermod. Et on a modifié le tracé en créant plus de lacets, pour la rallonger un peu.»

Pour combler les tronçons les plus amochés, il a fallu aller chercher l’or blanc ailleurs. «Les marais des Mosses étant protégés, on ne pouvait pas fabriquer de neige artificielle ici, poursuit l’Ormonan. Par contre, les canons ont tourné au jardin des neiges de Château-d’Œx.» Un coup de fil à l’antenne damounaise de l’Ecole suisse de ski, et le tour était joué: «On a fait venir quatre camions, soit 200 m3 de neige. La Commune d’Ormont-Dessous (ndlr: où se trouvent Les Mosses) nous a donné un très gros coup de pouce en prenant à sa charge le transport. On n’a eu à payer que l’électricité utilisée pour faire tourner les canons.»

«Du jamais-vu»

Du jamais-vu, selon Pollux: «Habituellement, ce sont plutôt d’autres stations qui viennent récupérer la neige de nos parkings. ça fait quatre ans que c’est le cirque à Noël, mais c’est la première fois qu’on doit se faire livrer de la neige.» Et d’ajouter: «On est toujours plus intelligent après… Si on avait su ce qui nous attendait, on aurait stocké la neige de novembre sur une partie des parkings. Mais il y en avait une telle quantité qu’on ne s’est pas méfiés.»

Ces boucles, Pollux les soigne: «On dame tous les jours, sinon la neige devient dure. On n’a que deux pistes ouvertes, alors il faut au moins qu’elles soient bien préparées.» Sur ce terrain de jeu restreint, il s’agit de faire de la place aux compétiteurs et au grand public. «Une des deux boucles est dédiée aux entraînements. L’autre est publique à partir de 15 h.» Il faudra toutefois encore quelques chutes de neige pour que le Nordic Day se déroule dans des conditions optimales, samedi prochain. (24 heures)