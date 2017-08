Prévu en septembre, le Grand Prix automobile est annulé

Près de 120 voitures de sport, des champions automobiles et 30 000 spectateurs étaient attendus. Prévu du 8 au 10 septembre prochain, le Grand Prix automobile 2017 de Montreux n’aura pas lieu. «Plusieurs de nos partenaires et prestataires se sont engagés dans d’autres manifestations, dont le 70e anniversaire de Ferrari à Maranello en Italie et le Revival Goodwood Festival à Chantilly en France», explique Ezio Vialmin, président. Les organisateurs ont donc décidé de reporter l’événement d’une année, afin de garantir la qualité du spectacle. En 2018, ils ont prévu de mettre sur pied une démonstration – un street show – de bolides de formule 1.

Né en 1934, puis disparu après six éditions, le Grand Prix de Montreux a été réorganisé dès 1984, puis en 1990, en 2002, en 2006, en 2012 et en 2014. Cette édition récente avait vu la présence de pilotes renommés: Sébastien Loeb, René Arnoux ou encore Guy Fréquelin. (24 heures)