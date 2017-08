Quatre champions du monde fin août entre Ollon et Villars

Imaginez! Phil Read, «Fast» Freddie Spencer, les Suisses Rolf Biland et son singe Kurt Waltisperg, tous multichampions du monde de moto, participeront les 26 et 27 août à la 7e édition de la Montée historique Ollon-Villars. Du jamais vu!

Cette rétrospective est organisée environ tous les trois ans pour commémorer la course de côte Ollon-Villars qui fut l'une des plus belles épreuves des championnats d'Europe et du monde de la spécialité. Elle fut organisée entre 1953 et 1971 entre le bourg viti-vinicole et la station. 40'000 personnes assistèrent à la dernière.

Lors de son histoire courte mais prestigieuse, Ollon-Villars a figuré au palmarès du légendaire champion du monde auto Jim Clark. Les historiques Jack Brabham, Florian Camathias, Jo Siffert, Hans Stück, Luigi Taveri, François Cevert et beaucoup d'autres y ont participé. Ce dernier, immense pilote français mort en course, a établi le record de l'épreuve, couvrant les 10km en 3'47'' 05. Aujourd'hui, il faut 16 minutes pour une berline normale!

Monsieur 24 Heures du Mans sera là

La rétrospective des 26 et 27 août ne sera pas chronométrée. C'est interdit. Mais cette parade s'annonce exceptionnelle. Outre les quatre champions du monde précités, de très nombreux grands noms participeront à la Montée historique.

Parmi lesquels, Monsieur 24 Heures du Mans, Henri Pescarolo, Christine Beckers, Bruno Kneubühler, Roland Freymond, Natacha Gachnang, dont le grand-père Georges a participé à la course historique, ou encore le jeune pilote de Noville Mathéo Tuscher, qui a participé l'an passé à l'épreuve mancelle.

Autos et motos de légende

Environ 10'000 personnes sont attendues pour assister à la rétro des 26 et 27 août par Sports Motorisés Organisation (Ollon), organisateur de l'épreuve. Le public sera réparti sur des secteurs bien précis et sécurisés. L'entrée à la manifestation est de 10 francs.

Un grand parking auto gratuit sera mis à disposition à la carrière des Andonces dans le village de Saint-Triphon (commune d'Ollon). Un service de bus navette également gratuit permettra de se rendre au centre d'Ollon. Et de pouvoir y admirer les quelque 200 voitures et 100 motos d'époque. Il n'y aura que l'embarras du choix entre les Sauber, Tecno (dont celle de Cevert et Clay Regazzoni), Ferrari, Porsche, McLaren, Lotus, Norton, Triumph, Ducati, Krauser, etc.

Informations supplémentaires sur www.ollon-villars.com (24 heures)