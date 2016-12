Rencontre en janvier sur la halte ferroviaire supprimée à Troistorrents

Les Transports publics du Chablais (TPC) ont décidé de condamner la halte très fréquentée Pont-de-Chemex. Essentiellement pour des raisons de sécurité à cause de la largeur et de la longueur des nouvelles rames qui circulent sur la ligne, récemment rénovée. Ce choix a eu des conséquences importantes ( notre édition du 2 décembre). Et pour cause, cet arrêt du tracé Aigle-Ollon-Monthey-Champéry (AOMC) est très fréquenté par les écoliers, les mamans et les seniors de deux quartiers de Troistorrents et d’un troisième situé sur le territoire de Collombey-Muraz (plus de 1000 habitants au total).

Quelque 460 riverains ont signé une pétition demandant la réouverture de l’arrêt, en proposant des solutions pour le faire. Beaucoup de parents s’inquiètent de voir des enfants emprunter la voie de chemin de fer pour se rendre à l’arrêt situé 300 m plus loin, de surcroît pas adapté aux personnes à mobilité réduite ni aux poussettes. Trois députés chablaisiens ont déposé dans l’urgence un postulat demandant l’intervention du Conseil d’Etat pour réhabiliter Pont-de-Chemex.

«Nous avons réagi en répondant notamment aux pétitionnaires, indique Claude Oreiller, directeur des TPC. Nous allons nous réunir sur place avec également des représentants de la Commune de Troistorrents, du Service de la mobilité du Valais et de l’Office fédéral des transports (OFT).» Cette rencontre aura lieu le 10 janvier. «Nous sommes satisfaits par la tenue de ce rendez-vous dans le but d’instaurer le dialogue et de trouver une solution», déclare Corinne Donnet, une des instigatrices de la pétition.

«Toutes les parties ont la volonté de parvenir à un consensus, note Fabrice Donnet-Monay, président de la Commune. Deux options seront étudiées et doivent recueillir préalablement l’accord de l’OFT.» La première serait d’aménager l’arrêt suivant, soit Chemex, et de sécuriser la route étroite qui y mène. A ce sujet, la Commune a déjà renforcé l’éclairage public et fait de la prévention via sa police municipale. L’autre option serait d’aménager en halte ferroviaire l’ancienne école, propriété bourgeoisiale, qui se trouve en contrebas de la halte Pont-de-Chemex, pour l’heure condamnée. (24 heures)