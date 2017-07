Restriction prolongée sur les carrières d’Arvel

A la suite des nombreux nuages de poussière enregistrés en juin sur le flanc des carrières, amplifiés notamment par les chaleurs caniculaires, une vague de protestation de riverains s’était levée. La poussière survient généralement après les tirs de mines quotidiens et/ou le dévalage des pierres le long des parois. Ces actions intensives sont menées sous le contrôle du Canton, dans le but de sécuriser le haut du Châble-du-Midi, dont une partie s’est effondrée le 12 décembre 2008. Ce jour-là, 30'000 m3 de roche s’étaient alors détachés de la paroi.

A l’issue de diverses séances, entre SOS-Arvel, la direction des Carrières d’Arvel, l’Etat et les autorités de Villeneuve et de Rennaz, décision a été prise fin juin de réduire l’activité de l’entreprise par temps sec. Sur deux semaines, les tirs ont eu lieu à quatre reprises, et il y a eu une journée de dévalage. Rennaz a obtenu aussi qu’un nouveau capteur mesurant les quantités de poussière soit installé sur son territoire, en zone villas. Ce qui porte à neuf le nombre de ces capteurs près des carrières.

SOS-Arvel et la direction de l’entreprise se sont revues à l’issue du délai de quinze jours. La réduction de l’activité a été reconduite d’un commun accord. «Au moins jusqu’à la mise en activité du puits de dévalage cet automne. Ce qui permettra de réduire les nuisances. Cette situation est pour l’heure le meilleur compromis», dit-on à SOS-Arvel.

Même son de cloche aux Carrières d’Arvel, «quand bien même ces dispositions entraînent une baisse de production durant la plus grosse période de l’année». (24 heures)