Retard à l’allumage pour le futur collège du Haut-Lac

Fin juin, un conseiller communal de Rennaz a pointé un vice de procédure dans le projet de création de l’Association scolaire et parascolaire intercommunale du Haut-Lac (ASPIHL) et l’acceptation de ses statuts. Cette nouvelle entité doit regrouper les intérêts scolaires et parascolaires des communes de Villeneuve, de Noville, de Rennaz, de Roche et de Chessel. Ses buts principaux seront de gérer les différents bâtiments scolaires intercommunaux, leur entretien, les transports scolaires, ainsi que les devoirs surveillés et l’accueil parascolaire.

Malgré deux ans de travaux préparatoires intenses et menés en parfaite osmose entre les cinq Municipalités et le Canton, un oubli s’est produit. «Il aurait fallu au préalable soumettre un avant-projet et faire nommer une commission de conseillers communaux dans chaque commune. Les élus auraient alors eu la possibilité d’émettre des avis à titre consultatif à destination des Municipalités», indique Annik Morier-Genoud, municipale de Villeneuve.

Alors que le projet avait été préalablement accepté – sans problème – à Noville et à Villeneuve, il n’a pas été voté à Rennaz. Dans la foulée, la préfète du district d’Aigle est donc intervenue pour faire retirer le préavis avant que les organes délibérants de Roche et de Chessel puissent l’examiner. Retour donc à la case départ pour l’ASPIHL, une association qui prend tout son sens alors que se profile l’important projet de collège intercommunal du Haut-Lac.

«Ce n’est pas si grave. Au contraire, c’est une opportunité qu’il faut saisir. Celle d’ouvrir une nouvelle fois le débat. Le vice dans la forme ne remet pas en cause le fond, soit la création de l’ASPIHL et la fondation du futur collège», estime l’édile. «Six mois de retard alors que les délais sont assez courts, c’est un peu ennuyeux, surtout pour les élèves», remarque de son côté Dylan Karlen, également municipal à Villeneuve. Pour mémoire, le futur collège devrait accueillir 600 élèves en 2022. Devisé entre 30 et 35 millions de francs, il serait construit à La Tronchenaz, à Villeneuve. (24 heures)