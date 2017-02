Six mois ferme pour le récidiviste du kiosque de Villeneuve

Le jeune homme avait de la suite dans les idées. Et la justice n’a pu que constater un certain acharnement. Croulant sous les dettes et sans travail, ce Suisse domicilié dans la région, âgé de 22 ans aujourd’hui, avait dévalisé à quatre reprises, entre le 7 août et le 15 octobre 2015, le Kiosque du Bout du Pont, dans la Grand-Rue à Villeneuve. Son exploitante (87 ans) a renoncé à venir au procès, mardi à Vevey, pour pouvoir continuer à œuvrer dans son petit commerce. «C’est toute ma vie, lâche la plaignante au téléphone. Mais je dois vous laisser, car j’ai des clients. Et je ne veux plus entendre parler de cette affaire.» Pourtant, les actes dont elle a été victime il y a près de deux ans en auraient fait renoncer plus d’un.

Violence psychologique

A chaque fois, Oscar* pénétrait dans sa boutique, après un repérage à proximité, le visage dissimulé par un masque et vêtu de gants en latex, avant de se diriger tout droit vers la caisse. Au total, lors de ses quatre passages, il a dérobé près d’un millier de francs et quelques paquets de cigarettes. Prévenu, il a admis les faits, avec quelques réserves sur la violence de ses actes, alors que la plaignante dit avoir à chaque fois été poussée et même empoignée quand elle cherchait à s’interposer. C’est sur cette violence présumée que le Tribunal d’arrondissement s’est focalisé. «Il est possible que je l’aie poussée dans le feu de l’action et la précipitation, s’explique Oscar. Mais mon but était d’éviter toute violence. Si j’ai choisi un kiosque avec une dame âgée, c’est précisément pour éviter la bagarre.» Cela n’a pas convaincu le tribunal, qui a donc retenu le brigandage, considérant qu’il y avait bien là au moins une violence psychologique.

La Cour aurait peut-être pu se montrer plus clémente si Oscar n’avait pas récidivé le 10 janvier dernier dans le train entre Aigle et Saint-Maurice, en se montrant à nouveau violent à l’égard d’un contrôleur qui lui a demandé un billet qu’il n’avait pas. Ce qui lui a valu une seconde plainte, de la société ferroviaire RegionAlps SA.

Au final, le tribunal a suivi les recommandations du procureur, d’autant qu’Oscar n’a rendu à ce jour que 300 francs à la plaignante, alors qu’il s’était engagé à tout rembourser. Il est donc condamné à 18 mois de prison, dont 6 ferme et 12 avec sursis pendant trois ans, pour brigandage, injures, violence et menaces à l’égard de l’autorité et de fonctionnaires, à 20 jours-amendes, avec sursis pendant trois ans, et à une autre amende de 200 francs pour infraction à la loi sur les stupéfiants. Et cela même si, aux yeux de son avocat, il est plutôt un jeune sur une pente glissante qu’un criminel endurci.

* Prénom d’emprunt (24 heures)