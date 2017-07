Sous le sol de Lavey, l’eau voyage durant 5000 ans

Saviez-vous que l’eau dans laquelle vous barbotez à Lavey est sans doute plus vieille que l’écriture? Elle ne remonte à la surface qu’au terme d’un voyage de 5000, voire 8000 ans. En termes de «fraîcheur», le complexe thermal manque doublement le coche: ses sources livrent par ailleurs l’eau thermale la plus chaude de Suisse, avec une température moyenne de 62 °C.

Pas étonnant que ce secteur intéresse les auteurs du projet de centrale AGEPP (Alpine Geothermal Power Production). Porté par Romande Energie, EOS, Holdigaz, les communes de Lavey-Morcles (VD) et Saint-Maurice (VS) ainsi que les Services industriels de Lausanne et piloté par le bureau CSD Ingénieurs SA, le forage d’un puits de 2000 m vise à puiser une eau à 115 °C. Et d’alimenter ainsi en électricité l’équivalent de 700 à 1000 ménages, tout en produisant 15,5 GWh de chaleur («24 heures» du 19 juin).

Si le sous-sol rocan abrite une eau si chaude, «c’est grâce à un ensemble de facteurs, explique Jean-Marc Lavanchy, hydrogéologue et directeur de succursale pour CSD Ingénieurs. Pour acquérir cette température, l’eau doit percoler lentement et atteindre de très grandes profondeurs, vraisemblablement plus de 3000 m.»

Contraintes sur la roche

La composition de la roche du massif des Aiguilles rouges, cristalline, se prête idéalement à ce voyage. «Le soulèvement alpin, l’intense érosion ayant modelé la vallée du Rhône ainsi que les avancées et retraits successifs du glacier ont exercé au cours du temps des variations gigantesques de contraintes sur la roche, poursuit Jean-Marc Lavanchy. Un vaste et profond réseau de fractures interconnectées s’est créé, permettant à l’eau de s’infiltrer lentement dans le sol, depuis la région d’Emosson, en Valais.»

«Le soulèvement alpin, l’intense érosion et les mouvements du glacier ont créé un vaste et profond réseau de fractures interconnectées»

Lentement. Très lentement même. «Des analyses au carbone 14 ont été réalisées par l’Université de Neuchâtel. Elles indiquent que l’eau mettrait entre 8000 et 10 000 ans pour effectuer ce trajet», précise Jean-Marc Lavanchy.

Mais pour rester chaude, l’eau doit trouver un chemin qui lui permette de remonter rapidement. «Sans quoi elle se refroidirait en traversant les couches de roches plus proches de la surface», explique Simon Martin, du bureau d’études géologiques aiglon Relief. Là encore, la nature particulière de la plaine du Rhône joue son rôle: «Ces roches cristallines anciennes devraient être recouvertes par plus de 1000 m de couches sédimentaires plus récentes (150 à 200 millions d’années). Mais la formation des Alpes a repoussé ces calcaires plus jeunes quelques kilomètres plus loin, pour former le massif des Dents-de-Morcles. Le glacier a ensuite décapé les sédiments restants. L’eau peut donc se faire un chemin jusqu’à la surface.»

Un hasard de la nature, en quelque sorte. Comme il a fallu un coup de chance pour découvrir ces sources, en 1831. «C’est grâce à un été particulièrement sec qu’elles ont été repérées, raconte Jean-Marc Lavanchy. Le niveau du Rhône particulièrement bas, on a remarqué des filets d’eau chaude dans le lit du fleuve.» (24 heures)