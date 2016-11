Spectacles gratuits pour les nouveaux Veveysans

S’installer dans une nouvelle ville est parfois déstabilisant. Pour favoriser l’intégration des nouveaux habitants à Vevey, dont le slogan ville d’Images est éminemment culturel, la nouvelle déléguée à la Culture, Marie Neumann, a eu une idée novatrice (calquée sur une proposition sédunoise): leur offrir l’entrée gratuite pendant six mois à sept institutions culturelles. Et pour ne pas faire de jaloux, le laissez-passer (la carte Sésame) sera aussi offert aux naturalisés, aux nouveaux citoyens atteignant leurs 18 ans et aux nouveaux bourgeois (soit 2031 personnes cette année).

Les sept lieux sont Le Reflet-Théâtre de Vevey, le Théâtre de l’Oriental, le RKC, mais aussi le Musée Jenisch, le Musée historique de Vevey et le Musée suisse de l’appareil photographique; enfin, la cotisation à la Bibliothèque municipale est elle aussi comprise dans la carte Sésame.

Pourquoi ces lieux-là et pas d’autres? «Ce sont nos principales institutions, répond Marie Neumann. Il a été possible de mettre cette opération très rapidement sur pied avec eux, pour la cérémonie d’accueil des nouveaux citoyens de lundi dernier. Il n’est pas exclu que cette offre puisse être élargie l’an prochain à d’autres lieux, et même aux musées privés comme l’Alimentarium ou le Nest, s’il y a un intérêt de leur part.»

Les nouveaux Veveysans arrivés à partir du 15 octobre 2015 et qui en feront la demande recevront donc une carte valable du 1er janvier au 30 juin 2017. Si les entrées dans les musées sont possibles en se présentant simplement au guichet muni de sa carte Sésame et d’une pièce d’identité, les théâtres et le RKC se réservent la possibilité de ne pas accepter la personne si la soirée est complète.

Sous réserve des consentements des détenteurs des cartes, leur fréquentation sera scrupuleusement notée. «Nous aurons ainsi des statistiques précieuses pour savoir où et à quelle fréquence se sont rendus les bénéficiaires, explique Marie Neumann. Nous tirerons un bilan de l’opération l’été prochain. Il faudra voir s’il faut faire des cartes sur deux périodes de l’année, hors été, pour que l’offre soit la plus large possible.» (24 heures)