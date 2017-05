Survie toute relative pour la dernière ferme de Clarens

«Le projet tient compte des remarques émises jusqu’ici», assure Laurent Wehrli, syndic de Montreux. La troisième mouture du projet de plan partiel d’affectation (PPA) «rue Gambetta – rue du Port» est mise à l’enquête publique. Le document, présenté lundi à la population, prévoit la restructuration du site de l’entreprise Rochat en quartier mixte d’habitation et d’activités compatibles, tout en maintenant une partie de la ferme de la rue du Port, la dernière de Clarens.

«Nous avons dû accorder les volontés du Conseil communal, exigeant de préserver cette bâtisse, et celle du propriétaire, demandant de garantir une certaine densité de logements dans ce secteur», expliquent Christian Neukomm, municipal, et Jean-Lou Barraud, chef de l’Urbanisme.

Cette parcelle, propriété de la société Bernard Nicod, située à l’interface du tissu urbain de Clarens et du noyau historique de la rue du Port, accueillera une quarantaine de nouveaux logements et une centaine d’habitants.

Le PPA prévoit la construction de deux nouveaux bâtiments, offrant ensemble 4100 m2 de surfaces de plancher. Ils sont destinés à abriter principalement du logement, dont près de 20% d’appartements à loyer modéré, selon la ligne de conduite adoptée depuis quelques années par la Municipalité.

Seule la façade historique de la ferme, côté rue du Port, sera maintenue et réhabilitée en majeure partie dans ses caractéristiques d’origine.

«Je suis surpris de constater que l’on ne préserve pas l’intégralité de cet immeuble inventorié en note 3 (ndlr: soit «intéressant au niveau local, méritant d’être conservé»), réagit Emmanuel Gétaz, conseiller communal. Le propriétaire l’a volontairement laissé pourrir.»

«La ferme se dégrade de jour en jour, confirme un voisin. La Municipalité a-t-elle un moyen de la maintenir en l’état?» La réponse de Laurent Wehrli fuse: «Non, sauf si la sécurité publique est menacée.» Selon le PPA, le bâtiment pourra accueillir du logement et des activités compatibles sur une surface de 630 m2.

Un parc public

Selon le PPA, la ferme et les nouveaux bâtiments s’ouvriront à l’intérieur sur un parc dont la partie centrale sera publique et permettra le passage des piétons et vélos. Un parking souterrain d’une cinquantaine de places, pour les futurs habitants, est prévu sous les nouveaux immeubles. Ce qui permettra d’éviter le stationnement en surface, glisse Jean-Lou Barraud. On y accédera par le haut du site, à la jonction des rues du Port et Gambetta. Enfin, le réseau piétonnier de Clarens sera amélioré par la création d’un passage public au travers du nouveau quartier, qui reliera la rue Gambetta à la rue du Port. Quant au sentier du Petit-Clos, il sera élargi pour rendre le passage plus confortable.

Si la procédure de consultation n’engendre pas de retard, la Municipalité entend déposer un préavis sur le projet en septembre, que le Conseil communal pourrait adopter en octobre. Le PPA pourrait alors laisser la place à la construction dès mars 2018. Dans un deuxième temps, la Ville souhaite requalifier la rue du Port. Faut-il la protéger par un panneau «bordiers autorisés»? Ou la transformer en zone 30 km/h, ou 20 km/h? «Tout reste ouvert», répond Christian Neukomm. (24 heures)