Un Yverdonnois fournira le haut débit aux Ormonts

Personne n’a cédé, mais le bras de fer entre Swisscom et un comité composé d’élus et de citoyens de la commune d’Ormont-Dessus semble terminé. La partie aura été longue. Début 2015, une pétition réclamant au géant des télécoms une connexion Internet de meilleure qualité pour les villages du bas de la commune - principalement Vers-l’Eglise et le Rosex - récoltait 150 signatures. Les pétitionnaires dénonçaient des coupures de connexion à répétition qui péjoraient le travail des entrepreneurs de la vallée.

La réponse de Swisscom quant au calendrier pour équiper ces localités de la fibre optique n’était pas du goût du comité: «Swisscom évoquait l’horizon 2022, explique Dario Pernet, municipal à Ormont-Dessus. Et 2019 si la Commune mettait la main au porte-monnaie, soit une facture de centaines de milliers de francs pour la collectivité.»

Las d’attendre une solution, le comité s’est mis en chasse d’un autre partenaire. Il l’a trouvé à Yverdon, avec l’entreprise Wifx. Active depuis 2005, cette Sàrl s’est spécialisée dès 2010 dans l’installation de réseaux sans fil dans les zones rurales mal desservies. Elle a récemment aménagé plusieurs relais dans la vallée et propose d’équiper les foyers des particuliers qui le souhaitent d’une antenne. Elle offre différents débits en fonction des besoins: 1000, 3500, 5000, 8000 ou 10'000 kbit/s de 19 à 79 fr.

Pour Dario Pernet, la solution est la bonne: «Elle permettra d’offrir dans un délai très court aux villages du bas de la vallée une connexion digne de ce nom. Et cela, sans coût pour notre Commune.» (24 heures)