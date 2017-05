Un choc frontal fait trois blessés sur la route des Mosses

Un choc frontal a fait trois blessés mardi après-midi vers 14h45 sur la route des Mosses. Deux voitures sont entrées en collisions à la sortie de la galerie de Vuargny, côté Sépey, après que le véhicule qui montait ait dévié de sa trajectoire et empiété sur la gauche de la chaussée.

La passagère de l'un des deux véhicules a été héliportée au CHUV alors que les deux conducteurs ont été transportés par ambulances vers les hôpitaux d'Aigle et de Monthey. Selon les informations de la Police cantonale, leurs jours ne seraient pas en danger.

Afin de permettre l'intervention des secours, La route des Mosses a dû être fermée à la circulation dans les deux sens une bonne partie de l'après-midi, entre Aigle et le Sépey. Deux ambulances, un hélicoptère et plusieurs patrouilles de la gendarmerie et de la police du Chablais ont été mobilisés sur cette intervention. (24 heures)