Un dernier hommage attendu 75 ans durant

«C’est vrai que c’est exceptionnel d’accompagner une personne 75 ans après sa mort. Mais pour Dieu, il n’y a pas de date.» Samedi, à Savièse, dans une église de St-Germain noire de monde, le père Jean Varone a rendu un dernier hommage à Marcelin et Francine Dumoulin. Il avait pourtant promis une cérémonie pareille à toutes les autres, pour ce couple disparu en 1942 dans le massif des Diablerets et dont le glacier s’est enfin décidé à rendre les corps le 13 juillet dernier.

Malgré tout, une émotion très particulière régnait dans l’assistance, faite à la fois de tristesse et de soulagement face à ce tragique mystère, levé après des décennies d’attente. Symboliquement, Marceline et Monique, les deux filles encore en vie du couple, ont choisi de s’habiller en blanc, dédaignant la couleur du deuil pour celle de l’espoir comme l’une d’entre elles l’avait promis quelques jours auparavant. Le prêtre Jean Varone a lui aussi fait une entorse aux conventions, revêtant pour l’occasion un habit blanc plutôt que violet, comme c’est de rigueur pour les enterrements. «C’est la couleur de la vie!», a-t-il lancé aux fidèles.

Dans l’assistance, plusieurs personnes aux cheveux blancs n’ont pas caché pas leur émoi. «C’est quand même un grand soulagement», soufflait une dame à la sortie de l’église, un tremblement dans la voix. Cette amie de l’une des filles Dumoulin était venue avec ses trois sœurs. Comme tout le monde dans la région, elles connaissent le destin de cette famille dont les sept enfants, séparés après le drame, n’ont jamais cessé de chercher leurs parents. Comme d’autres, elles se souviennent encore de cette messe poignante célébrée en 1957 sur le glacier par l’un des fils devenu prêtre, mais elles assurent qu’aujourd’hui, la joie l’emporte sur la peine.

Un deuil impossible

Jointe à la veille de la cérémonie, Monique Gautshy-Dumoulin, la fille aînée de la famille, assure pourtant qu’elle ne fera jamais le deuil de ce père et de cette mère disparus quand elle avait onze ans: «Mon papa était un homme extraordinaire. Il chantait du Verdi et nous jouait du violon. Du temps de mes parents, la vie était peut-être difficile, mais grâce à eux nous n’avons jamais manqué de rien. Après, nous n’avons plus eu un seul Noël.» Elle se dit néanmoins soulagée de tourner la page d’une semaine qui a vu les médias du monde entier se passionner pour son histoire. «Le téléphone sonnait sans arrêt. J’ai eu la visite d’une journaliste de Reuters et même un téléphone de l’Arabie saoudite à une heure du matin. J’en avais assez!» explique-t-elle sans se départir de sa gentillesse.

Désormais, les époux Dumoulin reposent enfin aux côtés de leurs cinq fils décédés. Mais dans le coeur de Monique, cela ne change rien à l’essentiel: «Je n’oublierai que lorsque mes yeux se fermeront pour la dernière fois.» (24 heures)